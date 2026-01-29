Austrijski medij piše: Sarajevo traži pravdu, pridružuje se tužbi protiv italijanskih "vikend snajperista"

Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je odluku da se glavni grad Bosne i Hercegovine pridruži krivičnom postupku koji se vodi u Milanu protiv osoba osumnjičenih da su kao "snajperisti turisti" ciljano ubijali građane Sarajeva tokom opsade. Tužilaštvo u ovoj italijanskoj metropoli najavilo je da će rezultate istrage predstaviti javnosti u martu 2026. godine.

Istraga je pokrenuta početkom novembra 2025. godine nakon što je novinar Ezio Gavazzeni objavio šokantna saznanja o takozvanim "vikend snajperistima". Prema njegovim izvještajima, tokom opsade od 1992. do 1995. godine, državljani Italije i drugih evropskih zemalja plaćali su visoke iznose kako bi sa agresorskih položaja pucali na civile. Sva prikupljena istraživanja novinar je predao tužilaštvu, piše bečki list Der Standard.

Spekulacije o ovim jezivim događajima pojavile su se još 1995. godine u listu "Corriere della Sera", ali decenijama nije bilo čvrstih dokaza za postojanje plaćenog "lova na ljude". Iako je poznato da su stotine stranih plaćenika, uključujući desničare iz Njemačke i Austrije, učestvovale u ratu, ovo je prvi put da se pravno istražuje fenomen turističkog ubijanja iz zabave.

Strani ekstremisti u redovima agresora

Vojska Republike Srpske (VRS), koja je tri i po godine držala Sarajevo pod opsadom, u svojim redovima imala je brojne strance. Među njima su dominirali desničari i antimuslimanski ekstremisti iz Bjelorusije i Rusije, a zabilježeno je prisustvo čak i jednog državljanina Japana. Za razliku od pretpostavljenih "turista", ovi plaćenici su bili redovno plaćeni od strane vojnih formacija.

O identitetu snajperista koji su sijali smrt sa nebodera ili brda iznad grada zna se vrlo malo. Istrage su izuzetno teške jer su hici ispaljivani sa velikih udaljenosti. Ipak, nepobitno je da su zločine činili srpski ekstremisti vođeni mržnjom, ali se ne isključuje mogućnost da su među njima bili i stranci. Glavno pitanje za italijansko tužilaštvo ostaje kako dokazati ove navode tri decenije nakon završetka sukoba.

Presude vojnom i političkom vrhu

Iako Međunarodni sud u Hagu nije direktno optuživao pojedinačne snajperiste, osudio je komandante koji su te zločine naređivali. Generali Stanislav Galić i Dragomir Milošević proglašeni su krivim za planiranje i naređivanje snajperskog terora nad civilima. Osuđeni su za zločine protiv čovječnosti, jer je primarna svrha te kampanje bila širenje straha među stanovništvom.

Politički odgovorni za terorisanje građana, Radovan Karadžić, i general Ratko Mladić, osuđeni su na doživotni zatvor. Haški tribunal je svojom dokumentacijom potvrdio sistemsku prirodu ovih napada koji su za cilj imali uništenje svakodnevnog života u Sarajevu.

Bilans užasa: 14.000 žrtava

Podaci prikupljeni u Hagu pokazuju razmjere snajperske kampanje. Samo u periodu od septembra 1992. do avgusta 1994. godine, snajperisti VRS-a ubili su 253 civila i 406 vojnika. Među ubijenima je bilo više od 60 djece. U istom periodu ranjeno je 1.296 civila. Žrtve su bili i novinari, humanitarni radnici, te pripadnici UN-a. Ukupno je tokom opsade živote izgubilo oko 14.000 ljudi.

Zanimljivo je da je italijanska obavještajna služba još 1994. godine navodno dobila informacije o "turističkim posjetama" agresorskim položajima, nakon čega su takva putovanja spriječena. Izvještaj iz milanskog tužilaštva u martu mogao bi konačno rasvijetliti jednu od najmračnijih misterija opsade Sarajeva.