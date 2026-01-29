Bakir Izetbegović: "Ako Bećirović pobijedi na izborima, Trojka će ostati na vlasti!"

U Domu mladih Centra za kulturu Goražde održana je Javna tribina Kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije Bosansko-podrinjskog kantona "Odgovor SDA na aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini”.

U okviru tribine održana je panel diskusija, u kojoj je učestvovao i predsjednik Bakir Izetbegović, koji je u uvodu svog obraćanja aktuelni mandat ocijenio kao izgubljen.

- Bili su spremni na to da se zemlja ponizi, da se promijeni Ustav na jedan dan, da se Izborni zakon mijenja na dan održavanja izbora. To je ponižavanja jedne suverene zemlje. Bili su spremni da predaju toliko toga HDZ-u i SNSD-u, da lažu i sebe i nas da se Dodik promijenio, da njega „Sarajevo provocira pa mora reagovati“. Sada lažu da su ga sklonili. Bili su spremni na svašta da bi zauzeli pozicije. I da su napravili neki posao, moglo bi im se oprostiti. Međutim, mi imamo pad svih ekonomskih parametara, potpuni zastoj na NATO putu i skoro potpuni zastoj na EU putu. Nas ovo može koštati teške sigurnosne i političke krize u idućem mandatu ako ostane ova vlast - izjavio je Izetbegović.

Govoreći o evropskom putu, predsjednik SDA je istaknuo važnost samog procesa i svakodnevnog popravljanja funkcionisanja institucija, pristupa evropskim fondovima, privlačenja investitora i jačanja ekonomije.

Opstrukcije SNSD-a

Odgovarajući na pitanje o Miloradu Dodiku, Izetbegović je podsjetio na opstrukcije SNSD-a u proteklom periodu i posljedice tih opstrukcija koje ponajviše osjeća stanovništvo entiteta RS.

- Dodik neće otići dok njegovi glasači ne uvide da im sa njim nije dobro, da im djeca odlaze iz ove zemlje i da bi mogli otići ponovo u rovove ako se nastavi njegova politika. Moraju shvatiti da je njegova politika saharin, da sladi, ali ne hrani, da ih vodi kuda ne treba. I vidimo prve znakove da je to tako – kazao je Izetbegović, ukazujući na rezultate posljednjih izbora i očiglednu krađu glasova u korist kandidata SNSD-a.

Kada je u pitanju odnos međunarodne zajednice prema SDA, Izetbegović je podsjetio na neumske pregovore o izmjenama Ustava i Izbornog zakona i činjenicu da nije pristao na pritiske. Taj otpor je rezultirao promjenom odnosa prema SDA.

- Izbacivanjem nas su pokušali i da odobrovolje Dodika i Čovića. Ljudi sada vide da taj eksperiment nije uspio. Ambasadori koji sve češće dolaze u centralu SDA su postali svjesni da smo mi motor koji je pokretao sve bitne procese u ovoj zemlji, da bez nas ni oni ne mogu napraviti uspjeh i stabilizirati stanje u Bosni i Hercegovini – izjavio je predsjednik SDA.

Na pitanje o aktuelnom članu Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Denisu Bećiroviću i njegovom mandatu u toj instituciji, Izetbegović je podsjetio da je on već jako dugo prisutan u politici, ali da su konkretni rezultati njegovog rada izostali.

- Problem je ako vi imate iluziju da se nešto radi. Ima neke sastanke, piše pisma koja niko ne čita. Imate iluziju da mi imamo neki utjecaj, a onda vas iznenadi da su nešto dogovorili sa Dodikom, da su mu skinuli sankcije, da ga zovu u SAD. Mi nismo za pregovaračkim stolom već na stolu, a imate osjećaj da ti ljudi kao nešto rade za državu. To je ozbiljan problem. Bećirović se ni u jedno bitno pitanje nije miješao. On je samo "slao poruke Vučiću", pa "održao lekciju iz Ustava Dodiku", ali se u suštini ni u jedan problem nije umiješao da ga riješi. Iako se pokušava distancirati od Trojke i aktuelne vlasti, upravo je on napravio prvu ključnu grešku, kada je omogućio imenovanje ovakvog Vijeća ministara BiH. Ne smije Trojka ostati na vlasti, a ako ostane Bećirović, ostat će i Trojka - poručio je Izetbegović.

"Kola koja se kotrljaju nizbrdo"

Govoreći o planovima u narednom mandatu, predsjednik SDA je kazao da imamo "kola koja se kotrljaju nizbrdo".