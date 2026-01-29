Na sastanku u Beogradu donesena odluka: Blokade granica se nastavljaju!

Nakon informacija iz Brisela da je Evropska komisija usvojila viznu strategiju s mjerama koje bi trebale voditi ka rješavanju problema profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, prijevoznici su odlučili nastaviti s blokadama graničnih prelaza.

Na večerašnjem sastanku, kojem su prisustvovali prijevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, zaključeno je da se protesti nastavljaju. Ova informacija potvrđena je za "Avaz" iz Konzorcija Logistika BiH.

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine zahtijevaju hitan sastanak s premijerima entiteta, kao i s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi se pronašlo konkretno i hitno rješenje za probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.