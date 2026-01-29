Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Na sastanku u Beogradu donesena odluka: Blokade granica se nastavljaju!

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine zahtijevaju hitan sastanak s premijerima entiteta, kao i s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Blokade se nastavljaju. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.1.2026

Nakon informacija iz Brisela da je Evropska komisija usvojila viznu strategiju s mjerama koje bi trebale voditi ka rješavanju problema profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, prijevoznici su odlučili nastaviti s blokadama graničnih prelaza.

Na večerašnjem sastanku, kojem su prisustvovali prijevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, zaključeno je da se protesti nastavljaju. Ova informacija potvrđena je za "Avaz" iz Konzorcija Logistika BiH.

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine zahtijevaju hitan sastanak s premijerima entiteta, kao i s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi se pronašlo konkretno i hitno rješenje za probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Podsjećamo, Evropska komisija je danas usvojila prvu Viznu strategiju Evropske unije, čiji je cilj jačanje sigurnosti, ali i olakšavanje zakonitih putovanja, saopćio je šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca).

- Ovo je posebno važno za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana, ali i za druge kategorije, poput umjetnika na turnejama ili sportista - poručio je Soreka.

# SRBIJA
# PRIJEVOZNICI
# BIH
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.