Saobraćaj u BiH odvija se bez većih zastoja

Na osnovu informacija kojima raspolaže Informativni centar BIHAMK-a, saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija bez većih zastoja.

Kolovozi su pretežno mokri ili vlažni zbog oblačnog vremena i povremenih padavina, dok su temperature uglavnom iznad nule, s izuzetkom viših planinskih predjela.

Vidljivost je ponegdje smanjena zbog magle, naročito na širem području Čapljine. Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje su prisutni na sljedećim dionicama: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog protesta prijevoznika, i dalje je blokiran saobraćaj teretnih motornih vozila na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske Unije. Ovaj protest ne utiče na putnički saobraćaj.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.