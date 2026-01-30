Badnjević u Briselu na radnom sastanku o digitalnoj transformaciji BiH i daljim koracima

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević održao je u Briselu radni sastanak sa zamjenicom šefa jedinice za Bosnu i Hercegovinu u DG ENEST-u Heinke Veit, te sa Stefanom Elerom iz WBIF-a, a u okviru razgovora o digitalnoj transformaciji BiH i daljim koracima u procesu evropskih integracija.

Tokom sastanka predstavljeni su najbitniji rezultati koje je IDDEEA ostvarila u prethodnom periodu u oblasti digitalne identifikacije, elektronskih usluga i izgradnje sigurnih elektronskih registara, čime je Bosna i Hercegovina tehnički i institucionalno približena evropskim standardima.

Sagovornici su iskazali snažnu podršku dosadašnjem radu IDDEEA-e, uz ocjenu da Agencija predstavlja centralnu i kredibilnu instituciju u procesu digitalne transformacije BiH.

Zajednički je istaknuto da je u narednom periodu od ključne važnosti usvajanje i puna implementacija nacionalnih zakona usklađenih sa evropskom eIDAS regulativom, kako bi se osigurala pravna sigurnost, interoperabilnost sistema i međunarodno priznanje elektronske identifikacije i elektronskog potpisa Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je, također, otvoreno pitanje Izvještaja Evropske unije o napretku Bosne i Hercegovine u oblasti digitalne transformacije, povodom kojeg je IDDEEA ranije uputila zvanično pismo, izražavajući jasno i argumentovano neslaganje sa pojedinim ocjenama iz izvještaja.

Tom prilikom naglašena je potreba za objektivnim i činjenicama zasnovanim vrednovanjem stvarnih kapaciteta i postignuća Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti.

IDDEEA nastavlja aktivno djelovati kao ključni nosilac digitalne transformacije, te ostaje posvećena saradnji sa institucijama Evropske unije i međunarodnim partnerima, s ciljem izgradnje sigurne, interoperabilne i građanima dostupne digitalne države Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz te agencije.