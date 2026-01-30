Nova kampanja na pragu, a ne možeš provoditi politike: Zašto je Blanuši bolje da izgubi ove izbore

Da kompletna procedura od raspisivanja izbora do trenutka njihovog provođenja u Bosni i Hercegovini traje veoma dugo, i nije neka tajna. Ipak, i za bosanskohercegovačke uslove je previše činjenica da je Milorad Dodik pravosnažno osuđen 1. avgusta prošle godine, a da šest mjeseci kasnije još nemamo novog predsjednika RS.

Birokratske peripetije, izborne nepravilnosti su utjecale na to da će se tek 8. februara održati ponovljeni izbori na 136 biračkih mjesta, a dok dođu u Centar za brojanje rezultati, dok vidimo odgovore na eventualne nove primjedbe na nepravilnost, sve će se, vjerovatno, odužiti i na kraju ćemo novog predsjednika RS dobiti tek krajem februara.

Etiketa izdajnika

Trenutno opozicioni kandidat Branko Blanuša (SDS) ima 6.245 glasova prednosti u odnosu na kandidata vladajuće većine Sinišu Karana (SNSD) i sigurno je da slijedi neizvjesna borba.

Ipak, u ovim okolnostima gdje se cijeli proces, ne ulazeći u krivce, pretvorio u dugotrajnu farsu, kandidatu opozicije Branku Blanuši bi bolji epilog bio na kraju da ne ostvari pobjedu, koliko god da to čudno zvučalo.

S obzirom na to da se naredni izbori raspisuju već u maju, a da se preuranjena i funkcionerska kampanja već vode, da Blanuša ne bi imao parlamentarnu većinu za provođenje bilo kakvih odluka, te da parlamentarna tijela i ne rade punim kapacitetom u predizbornoj kampanji, kandidat opozicije ne bi imao prostor ni vrijeme da pokaže svoju sposobnost.

Kada se na to doda da je Milorad Dodik osuđen za nepoštivanja odluka visokog predstavnika, nema dileme da bi iz arsenala SNSD-a se svakodnevno ispaljivale izjave da je „Šmit postavio Blanušu“ na ovu poziciju i da mu je etiketa izdajnika maltene zagarantovana.

Sedam mjeseci

S etiketom izdajnika, a s nemogućnošću da provodiš svoje politike, nemaš dobru polaznu osnovu za oktobarske izbore. SDS bi pratkično zbog nekih sedam mjeseci na jednoj poziciji mogao da riskira dalje osipanje i fijasko u oktobru, ali u narednih nekoliko izbornih ciklusa.

Ili što bi rekla narodna izreka: „Ne treba klati vola radi 300 grama mesa“. S druge strane, u slučaju tijesnog poraza imao bi dobru polaznu tačku za oktobarske izbore i da uz dodatno profilisanje na političkoj sceni bude ozbiljan takmac bilo kome iz vladajuće većine.

Pun pogodak

Branko Blanuša se na izborima pojavio kao osoba iz akademske zajednice, poprilično anonimna u svijetu politike, što su mnogi smatrali pogrešnim potezom, ali na kraju se pokazao kao pun pogodak. U međuvremenu je Blanuša postao i predsjednik SDS-a, no ukoliko postane predsjednik RS, prema Statutu stranke, morat će napustiti stranačku poziciju.