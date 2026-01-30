Direktor RAK-a i predstavnici Ambasade SAD-a razgovarali o uvođenju 5G mreže

Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Draško Milinović sastao se danas u Sarajevu sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini - zvaničnikom Ekonomskog odjela Džozefom Rozenshteinom (Josephom Rozenshteinom) i atašeom za štampu Matom Tompsonom (Mattom Thompsonom).

Tom prilikom, generalni direktor je upoznao predstavnike Ambasade sa aktivnostima u vezi sa razvojem tržišta elektronskih komunikacija i elektronskih medija, sa posebnim osvrtom na razvoj mreža pete generacije (5G) u Bosni i Hercegovini.

Govoreći o uvođenju 5G mreže, generalni direktor je informisao da je taj proces prvenstveno uslovljen donošenjem strateških dokumenata, koji u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoje.

- Iako je nacrtom Politike sektora elektronskih komunikacija za period 2023-2027 bila predviđena mogućnost dodjele 5G dozvola, nova politika još uvijek nije usvojena, te samim tim ne postoji ni odluka o cijeni, uslovima i rokovima za dodjelu frekvencija - istakao je Milinović, i dodao da je Agencija u potpunosti spremna da taj posao obavi u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima.

Na sastanku je konstatovano da je poželjno ubrzati aktivnosti na dodjeli radiofrekvencijskog spektra za razvoj mreža pete generacije, kako zbog interesa krajnjih korisnika, tako i zbog cjelokupnog ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije.