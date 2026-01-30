Preminuo Filip Morijon, čovjek koji je mogao spasiti Srebrenicu, ostat će upamćen po rečenici "Vi ste sada pod zaštitom UN-a"

Francuske oružane snage potvrdile su informaciju o smrti generala Filipa Morijona (Philippe Morillon), nekadašnjeg komandanta snaga UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini.

Dok se u Francuskoj o njemu govori kao o primjeru uzornog oficira, u Bosni i Hercegovini njegovo ime ostaje trajno povezano sa Srebrenicom i neispunjenim obećanjima međunarodne zajednice.

General Filip Morijon, koji je tokom najtežih ratnih godina predvodio snage Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, preminuo je u četvrtak. Smrt je potvrdila francuska ministrica oružanih snaga Ketrin Votren (Catherine Vautrin), navodeći da je riječ o „velikoj figuri“ čiji profesionalni put, od vojne škole Saint-Cyr do mandata u Evropskom parlamentu, treba biti inspiracija.

Ipak, na prostoru Balkana Morijon će prvenstveno ostati zapamćen po rečenici iz marta 1993. godine, koja je ušla u historiju kao jedna od najtragičnijih zabluda međunarodne diplomatije: „Vi ste sada pod zaštitom UN-a.“

Dolazak Morijona u Srebrenicu 1993. godine nije bio unaprijed planiran čin hrabrosti, već posljedica očaja tamošnjeg stanovništva. Nakon sastanka s lokalnim vlastima, general je pokušao napustiti enklavu, ali su mu put blokirale hiljade žena i djece, koji su zaustavili njegov transporter, videći u njemu posljednju nadu i jedinu zaštitu od nadirućih snaga Vojske Republike Srpske.

Njegovo privremeno zadržavanje u gradu donijelo je kratkotrajno olakšanje: dopremljeni su konvoji s hranom, a ranjeni su evakuisani. Međutim, proglašenje Srebrenice „zaštićenom zonom“, u čemu je imao značajnu ulogu, stvorilo je lažan osjećaj sigurnosti koji će dvije godine kasnije završiti genocidom.

Tokom svjedočenja pred Haškim tribunalom 2004. godine, Morijon je iznio važne informacije o uključenosti tadašnje Savezne Republike Jugoslavije u rat u Bosni i Hercegovini. Naveo je da je lično upozoravao Slobodana Miloševića da će „ljaga na ugledu Srbije“ ostati neizbrisiva ukoliko se ne spriječi nadolazeća katastrofa.

Uprkos tome, javnost u Bosni i Hercegovini, kao i udruženja žrtava, nikada mu nisu oprostili pasivnu ulogu Ujedinjenih nacija. Najčešća zamjerka bila je da nije učinjeno dovoljno kako bi enklava bila stvarno zaštićena, a ne samo formalno proglašena sigurnom zonom. Kada je 2010. godine, kao penzionisani general, pokušao posjetiti Memorijalni centar Potočari i odati počast ubijenima, preživjele majke Srebrenice poručile su mu da je nepoželjan.