DIREKTOR HAYAT-A

Švrakić za "Avaz" otkrio da li je postignut dogovor sa BH Telecomom: Nadam se da će Kovačević ispuniti svoju riječ

Elvir Švrakić, direktor Hayat TV. Arhiv

M. Pekušić

30.1.2026

Danima traje saga oko toga da li će televizija Hayat, jedna od najgledanijih bh. televizija, biti ugašena od 1. februara svim korisnicima BH Telecoma koji Hayat gledaju putem platforme Moja TV.

S obzirom na to da vrijeme ističe kontaktirali smo direktora Hayat-a Elvira Švrakića kako bismo saznali da li je postignut neki dogovor sa BH Telecomom.

- Jedino što mogu reći je da u ovih deset zadnjih dana dva puta je VIP TEAM u ime svih nas poslao dopis sa prijedlogom sastanka i to su dali dane, termine, znači recimo utorak, srijeda, kad god oni odluče, međutim ni na jedan dopis BH Telecom nije odgovorio. U biti oni samo apstraktno na društvenim mrežama kažu pozivamo drugu stranu da se dogovorimo o nekomercijalnom nastavku emitovanja. Mi im šaljemo dopis da sjednemo da razgovaramo, oni ne odgovaraju - kazao je Švrakić za "Avaz".

Na pitanje da li ovo znači da će signal Hayata biti ugašen od 1. februara Švrakić odgovara kako se nada da će direktor ispuniti svoju riječ.

- Mi imamo više tehničkih načina da dođemo do publike koja želi da gleda našu programu - kazao je Švrakić.

On je još jednom istakao da ih niko iz BH Telecoma sve ovo vrijeme nije zvanično kontaktirao.

- Nikoga, nijedno pravno lice, od šest pravnih lica, ne samo VIP ili Hayat, BH Telecom nije kontaktirao - zaključio je Švrakić.

