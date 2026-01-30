Švrakić za "Avaz" otkrio da li je postignut dogovor sa BH Telecomom: Nadam se da će Kovačević ispuniti svoju riječ

Danima traje saga oko toga da li će televizija Hayat, jedna od najgledanijih bh. televizija, biti ugašena od 1. februara svim korisnicima BH Telecoma koji Hayat gledaju putem platforme Moja TV.

S obzirom na to da vrijeme ističe kontaktirali smo direktora Hayat-a Elvira Švrakića kako bismo saznali da li je postignut neki dogovor sa BH Telecomom.

- Jedino što mogu reći je da u ovih deset zadnjih dana dva puta je VIP TEAM u ime svih nas poslao dopis sa prijedlogom sastanka i to su dali dane, termine, znači recimo utorak, srijeda, kad god oni odluče, međutim ni na jedan dopis BH Telecom nije odgovorio. U biti oni samo apstraktno na društvenim mrežama kažu pozivamo drugu stranu da se dogovorimo o nekomercijalnom nastavku emitovanja. Mi im šaljemo dopis da sjednemo da razgovaramo, oni ne odgovaraju - kazao je Švrakić za "Avaz".