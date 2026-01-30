Gripa još široko rasprostranjena u Federaciji BiH, cijepljenje najučinkovitiji način zaštite

U Federaciji BiH krajem januara ove godine zabilježen je pad broja prijavljenih slučajeva bolesti slične gripi i akutnih respiratornih infekcija, u odnosu na prve dvije sedmice 2026. godine. Gripa je još široko raspostranjena u Federaciji BiH. Ova sezona je karakterizirana ranijim vrhuncem aktivnosti gripe, u odnosu na prošlu sezonu. Ove sezone dominantna je gripa A, podtip A(H3N2).

- Gripa se, kroz sustav sentinel nadzora, prati među bolničkim pacijentima. Testiraju se osobe s teškim akutnim respiratornim infekcijama, a pozitivnost je ispod 10 posto. Od početka 2026. godine, u Federaciji BiH je prijavljeno šest smrtnih slučajeva od gripe - saopćeno je za Fenu iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Podsjećaju da cijepljenje protiv gripe i dalje ostaje najučinkovitiji način zaštite, osobito za starije osobe i kronične bolesnike a može se obaviti i tokom sezone. Zadovoljni su odazivom stanovništva na cijepljenje, koje je na početku sezone provedeno u obje organizacijske jedinice Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Uz cijepljenje, važno je pridržavati se osnovnih higijenskih mjera i odgovorno se ponašati u slučaju pojave simptoma, da bi se smanjilo širenje bolesti i zaštitile osjetljive skupine.

- COVID-19 je i dalje sporadično prisutan - podsjećaju iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.