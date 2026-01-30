Državno tužilaštvo uputilo zahtjev za izručenje Dragoljuba Kunarca zbog zločina u Foči

Državno tužilaštvo uputilo je zahtjev pravosudnim organima Njemačke za izručenje Dragoljuba Kunarca koji tamo izdržava kaznu zatvora po presudi Haškog tribunala, radi vođenja još jednog sudskog postupka protiv njega zbog zločina u Foči tokom 1992., dok predstavnici žrtava smatraju da je sad ovo ispit za naše institucije, prenosi Detektor. Prije sedam godina Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragoljuba Kunarca zvanog Žaga i Dragan za zločin protiv čovječnosti na području Foče tokom 1992., a nedavno je zatraženo njegovo izručenje iz Njemačke gdje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora od 28 godina po presudi Haškog tribunala. - Tužiteljstvo BiH je 13. oktobra 2025. godine putem Ministarstva pravde BiH uputilo zahtjev pravosudnim organima SR Njemačke za izručenje navedenog lica u BiH, radi vođenja postupka na temelju optužnice Tužiteljstva BiH - odgovoreno je za Detektor iz ove institucije. Ubistva i mučenja Prema optuženici, Kunarac je u svojstvu komandira specijalne jedinice Vojske Republike Srpske (VRS) zvane “Žaga“, zajedno sa drugim uniformisanim i naoružanim pripadnicima “Žagine“ jedinice, 27. i 28. jula 1992. s područja sela i zaselaka Kobilja Ravan, Luke i Falovići – Podpeće, u okviru progona, učestvovao u ubistvima najmanje šest osoba, te mučenju i nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje zarobljenim civilima, kao i deportaciji civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti. Prilikom napada na civile bošnjačke nacionalnosti, Kunarac se tereti i da je učestvovao u paljenju kuća i imovine. Ovu optužnicu Sud BiH je i potvrdio. Kako su naveli iz Tužilaštva BiH, data je saglasnost da u vezi ovog zahtjeva pravosudne institucije Njemačke kontaktiraju Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) u Hagu. Prema izračunu MMKS-a, kako su odgovorili za Detektor, kazna koju Kunarac izdržava po presudi Haškog tribunala treba da istekne 24. februara. Pojasnili su da se u odluci od 22. jula 2024. godine o prijevremenom puštanju na slobodu kao krajnji datum kazne navodi 3. mart 2026. godine. Odgovor iz Njemačke Iz Glavnog državnog tužilaštva Njemačke u odgovoru za Detektor su potvrdili da je zahtjev za izručenje od strane vlasti Bosne i Hercegovine zaprimljen putem odgovarajućih diplomatskih kanala. - Kako je Njemačka u ovom slučaju obavezna da, po zaprimanju zahtjeva za izručenje iz druge države, zatraži od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija donošenje odluke, zahtjev je uz saglasnost države podnositeljice proslijeđen Mehanizmu - navodi se u odgovoru i dodaju da odluka još uvijek nije donesena. Na dodatni upit Mehanizmu jesu li donijeli odluku o izručenju, odgovoreno nam je da nisu u poziciji da komentarišu.

Midheta Kaloper . Detektor Midheta Kaloper . Detektor

Midheta Kaloper, predsjednica Udruženja žrtava rata “Foča 92-95”, očekuje iz ljudskih, humanih i pravnih aspekata da će Kunarac biti izručen BiH i da će uroditi plodom nova optužnica protiv njega. Smatra da treba da odgovara i za druga krivična djela koja nisu obuhvaćeni dvjema optužnicama. Ispit za pravosuđe - Ovo je veliki ispit za naše pravosuđe i mislim da trebaju maksimalno da iskoriste da osvjetlaju obraz najvažnije institucije u BiH. Trebaju da obezbjede njegovo prisustvo tokom suđenja. Želim da vjerujem u Haški tribunal da će dati saglasnost da ga isporuče BiH. Svi su na ispitu u ovom predmetu, da opravdaju svoja načela. A mi čekamo - navodi Kaloper. Advokat Miodrag Stojanović, koji je zastupao predmete u Haškom tribunalu navodi nekoliko scenarija koji bi se mogli desiti – ustupanje predmeta, suđenje ili prijedlog mjera. - Ako se vrati u Srbiju, u tom slučaju BiH ide u proceduru da optuženo lice koje se nalazi u Srbiji da traži da on dođe da se izjasni o krivici. Ukoliko odluči da ne dođe, onda ide procedura ili ustupanja predmeta ili podizanja potjernice. Ako ga isporuče BiH i on odluči da dođe u BiH, nema razloga da bježi od suđenja. U tom slučaju Sud BiH bi bio u obavezi da ga pozove i da vidi šta Tužilaštvo predlaže za njega – pritvor i po kom pritvorskom osnovu - pojašnjava Stojanović. Prema njegovim riječima, Kunarac ne bi trebao biti pritvoren zbog opasnosti od bjekstva iz objektivnih razloga, jer nije bježao i nije se mogao odazvati. Treća opcija Treća opcija, kako kaže Stojanović, jest da Sud BiH izda potjernicu za Kunarcem. - Ali ako nema potjernice, on je slobodan građanin. Sve je na bh. pravosuđu. Nije tajna da je Kunarac u Njemačkoj. Ako nema potjernice oni će ga pustiti, sjest će na avion i ide. Najvjerovatnije da će oni njemu odmah kupiti kartu u jednom pravcu za Bosnu jer je to zemlja iz koje je došao u Hag. I kad dođe ovdje na aerodrom ako ima potražnica za njim, ne mora biti potjernica, oni će ga dovesti pred Sud - navodi Stojanović. Iz Suda BiH su odgovorili da Državno tužilaštvo u dosadašnjem toku postupka nije podnosilo prijedloge za određivanje mjera zabrane ili pritvora prema Kunarcu, te samim tim nije raspisana međunarodna potjernica. - Tužilaštvo BiH je obavijestilo Sud da je uputilo zahtjev za izručenje optuženog Dragoljuba Kunarca pravosudnim organima Bosne i Hercegovine - kažu iz Suda i dodaju da je optuženi zaprimio potvrđenu optužnicu.

Kuća u Foči koju su kao ratni štab uglavnom koristili borci iz Crne Gore . MKSJ Kuća u Foči koju su kao ratni štab uglavnom koristili borci iz Crne Gore . MKSJ