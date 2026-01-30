Rupčić podnijela ostavku na mjesto u UO BHRT-a: "Razlog su poruke koje su poslane protiv hrvatskog naroda"

U svom pismu ostavke Rupčić navodi da su posljednja dešavanja, javni istupi i poruke koje su, kako navodi, protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a, razlog njene odluke da se povuče s ove dužnosti, ističući da takvi sadržaji ne odražavaju svrhu zbog koje je imenovana u Upravni odbor i Odbor sistema.

- Ovim Vas putem obavještavam da od danas 30.1. 2026. podnosim ostavku na dužnost člana Upravnog odbora BHRT-a iz reda hrvatskog naroda. Moja je ostavka neopoziva i molim da o istoj obavijestitite nadležne institucije, prije svega Parlamentarnu skupštinu BiH te Odbor sistema i informirate javnost. Posljednja dogadanja, javni istupi i poruke koje su protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a ne odražavaju duh onoga zbog čega sam izabrana u najvećem zakonodavnom tijelu BiH da predstavljam konstitutivni, hrvatski narod u javnom RTV servisu – Upravnom odboru BHRT-a i Odboru sistema.

Iskreno vjerujem kako će se borba za opstanak BHRT-a nastaviti, a u meni osobno te predstavnicima hrvatskog naroda u svim institucijama vlasti uvijek ćete imati dobronamjernu podršku. Hvala članovima Upravnog odbora i Sekretarijatu te rukovodstvu BHRT-a na saradnji svih ovih godina u kojima smo pokušali zajedno pomaknuti stvari naprijed i rješavati velike i nagomilane probleme koje smo zatekli - navela je u saopćenju.