Konzorcijum logistika BiH: EU pokrenula razmatranje zahtjeva domaćih prevoznika

Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine istakao je da je nakon regionalnog i koordiniranog nastupa sektora drumskog transporta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, Evropska unija pokrenula proces razmatranja opravdanih zahtjeva domaćih prevoznika, otvarajući put ka konkretnim rješenjima na nivou Brisela.

Iz Konzorcijuma su izrazili zahvalnost svim regionalnim i domaćim koordinatorima, a posebno profesionalnim vozačima, kako su inaglasili, do posljednjeg čovjeka na cesti, koji su pokazali izuzetnu solidarnost, odgovornost i dostojanstvo u borbi za osnovno pravo na rad.

- Ova borba nije bila pojedinačna niti interesna. Ona je bila borba za domaće lance snabdijevanja, za opstanak domaćih prevoznika i za očuvanje ekonomskog s uvereniteta. Dostojanstveno, mirno i organizirano ponašanje učesnika protesta pokazalo je snagu sektora i zrelost zajedničkog nastupa. Jednoglasno usaglašavanje stavova, puna kooperacija i jasno definirani ciljevi potvrđuju da protest nije bio kraj, već sredstvo do ispunjenja zahtjeva - navedeno je u saopćenju iz Konzorcijuma logistika BiH.

Najavili su da u okviru postojećih entitetskih nadležnosti i zakona Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, Konzorcijum već pokreće konkretne akcione aktivnosti radi rješavanja svih otvorenih tačaka, bez odlaganja i bez povlačenja.

- Konzorcijum logistika BiH danas predstavlja najorganiziraniji oblik djelovanja drumskih prevoznika i logističkog sistema - krvotoka privrede. Naša snaga je u samostalnosti, znanju, jedinstvu i u svakom pojedincu koji stoji iza zajedničkog cilja - očuvanja, jačanja i održivog razvoja domaćih prevozničkih kapaciteta, uz pravedan i zakonit pristup. Borba se nastavlja, organizirano, dostojanstveno i odlučno - poručili su iz tog konzorcijuma.