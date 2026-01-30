Video / Srđan Srdić za "Avaz" nakon napada NiP-ovca Adisa Pljevljaka: Pišu mi da će se "izredati" na mojoj supruzi!

ŠOKANTNO
Vijećnika Stranke za BiH u Novom Sarajevu i Gradu Sarajevu Srđana Srdića prije nekoliko dana napao je Adis Pljevljak, član stranke Narod i Pravda i intimus samog vrha ove stranke na čelu s Elmedinom Konakovićem.
Srdić je dio snimka objavio na Facebooku, a u izjavi za Avaz TV govorio je o detaljima, mogućim motivima, prijetnjama koje je dobio.
- Nemili događaj se desio u ulici Avdage Šahinagića. Kretao sam se prema sarajevskoj žičari i napadnut sam od nekadašnjeg prijatelja, kolege iz stranke Narod i Pravda, čiji sam i sam bio član. Napao me Adis Pljevljak - kaže Srdić.
U proteklih 5 godina, kako kaže, od iste osobe je izložen svim mogućim napadima.
- Nisam znao, nisam vjerovao da će doći do ovakvog napada, do sada je bilo samo preko tastature i preko Facebooka. Pogledao sam u njega, on mi je odmah dobacio "šta me gledaš debilu" i onda je nastavio s psovkama. Bilo je dosta turista, ljudi na ulici. Nisam mogao vjerovati da mi neko usred bijela dana dobacuje i da krene prema meni. Rekao mi je i "šta hoćeš ugroženi Srbine". To mi jako smeta, nikada nisam rekao da sam ugrožen, ja gajim multietničnost. Ovo je klasično crtanje mete na moje čelo i na čelo moje porodice - govori Srdić za "Avaz".
Najgnusnije što mu se dogodilo jeste da je nakon objave snimka napada od strane Pljevljaka jedan korisnik Facebooka napisao monstruoznu prijetnju.
- Napisao mi je "kada ti se domognemo supruge, svi ćemo izredati na njoj". Razočaran sam podrškom koju je dobio od svojih stranačkih kolega - govori Srdić.
Vidio je, kaže, i da mu je predsjedavajuci Skupštine KS Elvedin Okerić dao podršku.
- Sve je gore sve su veći i veći napadi. To su nove politike koje su nam donijeli pripadnici te partije. Većina ljudi koji ga podržavaju su članovi Naroda i Pravde. Kod njih su većinom ljudi koji su bili u borilačkim sportovima. Vjerujem da je bilo dosta udaraca u glavu i da su se neke stvarčice promijenile. To je mozda i razlog zašto se tako ponašaju - kaže Srdić.
