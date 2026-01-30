Bećirović odgovorio Komšiću: Nije dobro igrati na kartu kratkog pamćenja

Umjesto da Komšić odgovori zašto nije potpisao legalnu odluku Predsjedništva BiH o Komisiji za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, on pokušava da skrene pažnju sa ovog važnog pitanja. Izbacivanje međunarodnih članova iz ove Komisije polučilo je užasne rezultate. Zbog toga sam insistirao da se ovo pitanje riješi i zaustave opstrukcije koje su nastale zbog kršenja Aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u odgovoru na današnje optužbe predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.

Ističe da se inače nije osvrtao na "učestale napade Komšića i njegovih najbližih saradnika".

- Možda je najbolje pustiti ih da sami pokažu ko su, kakvi su i kakvu politiku vode. Oni pokazuju ono što je manje-više svima poznato – oni su bili i ostali obični satelit SDA. Zato se Komšić pokušava obračunati sa mnom, a ne sa Bakirom Izetbegovićem - kazao je Bećirović.