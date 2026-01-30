Bećirović odgovorio Komšiću: Nije dobro igrati na kartu kratkog pamćenja

Umjesto da Komšić odgovori zašto nije potpisao legalnu odluku Predsjedništva BiH o Komisiji za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, on pokušava da skrene pažnju sa ovog važnog pitanja. Izbacivanje međunarodnih članova iz ove Komisije polučilo je užasne rezultate. Zbog toga sam insistirao da se ovo pitanje riješi i zaustave opstrukcije koje su nastale zbog kršenja Aneksa 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u odgovoru na današnje optužbe predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.
Ističe da se inače nije osvrtao na "učestale napade Komšića i njegovih najbližih saradnika".
- Možda je najbolje pustiti ih da sami pokažu ko su, kakvi su i kakvu politiku vode. Oni pokazuju ono što je manje-više svima poznato – oni su bili i ostali obični satelit SDA. Zato se Komšić pokušava obračunati sa mnom, a ne sa Bakirom Izetbegovićem - kazao je Bećirović.
Komentirajući izjavu Željka Komšića vezano za glasanje za Borjanu Krišto kao predsjedavajuću Vijeća ministara BiH, Bećirović je podsjetio da su Komšić i Bakir Izetbegović 2012. u Predsjedništvu BiH također glasali za HDZ-ovog kandidata Vjekoslava Bevandu, kao i njihove stranke 2014. za Borjanu Krišto za zamjenicu predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH.
- Nije dobro igrati na kartu kratkog pamćenja. Komšić i Izetbegović su 2012. u Predsjedništvu BiH glasali da predsjedavajući Vijeća ministara BiH bude HDZ-ovac Vjekoslav Bevanda. Komšićeva DF i Izetbegovićeva SDA su 2014. glasali da Borjana Krišto iz HDZ-a bude izabrana za zamjenicu predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH. Također, Komšić je 2019. glasao za izbor Dodikovog Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, najgoreg presjedavajućeg kojeg je Bosna i Hercegovina ikada imala. Neka nam Komšić objasni korisnost ovih poteza, umjesto što pokušava prodavati maglu.
Na kraju, neka nam objasni koliko je koristan njegov prijedlog da Željana Zovko bude izabrana za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji. Da li je to bilo korisno ili beskorisno? Očigledno, bilo je katastrofalno loše - naglasio je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.