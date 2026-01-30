Helikopter ZDK predstavljen u Bihaću, premijer Ružnić najavio nabavku

Višenamjenski helikopter Airbus AS350, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona kupila za potrebe civilne zaštite i policije, danas je predstavljen premijeru Vlade Unsko-sanskog kantona na aerodromu Golubić kod Bihaća.

Prezentacija letjelice organizirana je u okviru radne posjete, a upriličili su je predstavnici Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona i Vlade Unsko-sanskog kantona.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, koji ujedno obavlja i dužnost komandanta Kantonalnog štaba Civilne zaštite, zajedno s resornim ministrima razgovarao je s predstavnicima Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona o procedurama nabavke helikoptera, modelima finansiranja, kao i o pitanjima održavanja ove letjelice.

Tokom sastanka razmatrane su i mogućnosti buduće saradnje, uključujući realizaciju specijalističkih obuka, dok su predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona nabavku helikoptera za potrebe spašavanja života i unapređenja sigurnosti građana ovog dijela Bosne i Hercegovine svrstali među prioritetne aktivnosti.