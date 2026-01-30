AIRBUS AS350

Helikopter ZDK predstavljen u Bihaću, premijer Ružnić najavio nabavku

Prezentacija letjelice organizirana je u okviru radne posjete

Prezentacija letjelice. Vlada USK

M. Až.

30.1.2026

Višenamjenski helikopter Airbus AS350, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona kupila za potrebe civilne zaštite i policije, danas je predstavljen premijeru Vlade Unsko-sanskog kantona na aerodromu Golubić kod Bihaća.

Prezentacija letjelice organizirana je u okviru radne posjete, a upriličili su je predstavnici Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona i Vlade Unsko-sanskog kantona.

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, koji ujedno obavlja i dužnost komandanta Kantonalnog štaba Civilne zaštite, zajedno s resornim ministrima razgovarao je s predstavnicima Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona o procedurama nabavke helikoptera, modelima finansiranja, kao i o pitanjima održavanja ove letjelice.

Tokom sastanka razmatrane su i mogućnosti buduće saradnje, uključujući realizaciju specijalističkih obuka, dok su predstavnici vlasti Unsko-sanskog kantona nabavku helikoptera za potrebe spašavanja života i unapređenja sigurnosti građana ovog dijela Bosne i Hercegovine svrstali među prioritetne aktivnosti.

Radna posjeta. Vlada USK

Podsjeća se da je kantonalni zastupnik Demokratske fronte Sanil Hasić ranije pokrenuo inicijativu za nabavku helikoptera za potrebe Unsko-sanskog kantona i Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću.

Nabavku helikoptera Airbus AS350 finansirala je Vlada Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 8,2 miliona konvertibilnih maraka, dok je nabavka znatno sposobnijeg helikoptera za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo plaćena 30.340.000 konvertibilnih maraka.

