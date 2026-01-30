Vukanović kritikovao Dodika: "U kom svojstvu uzurpator istupa u javnosti i poziva na rušenje Dejtona"

Po povratku iz Izraela, Milorad Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare otvoreno pozivao na razbijanje Bosne i Hercegovine, odnosno na otcjepljenje Republike Srpske.

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović poručio je da je ovakva politika Milorada Dodika pogubna, prije svega po srpski narod.

Vukanović je, osim toga, postavio i pitanje u kojem je svojstvu Dodik boravio u Izraelu, te koga je uopće tamo predstavljao.

- Nakon turneje po Izraelu, gdje se ne zna koga je predstavljao, uzurpator je po povratku u Banja Luku održao novu sramnu i skandaloznu konferenciju za novinare. Tom prilikom se pohvalio podrškom Jevreja i Izraela, te pozvao na rušenje Dejtonskog sporazuma, što je izrazito neprijateljski i antisrpski potez. Izrael je priznao nezavisnost Kosova, redovno šalje avione i vojnike u Knin i Zagreb kako bi zajedno s Hrvatskom vojskom obilježavali Oluju i progon Srba, što je najbolji pokazatelj kakvi su to 'prijatelji' srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske - naveo je Vukanović.

Dodao je da slušanje takvih instrukcija i savjeta, vođenje islamofobne politike sukoba s muslimanima i Bošnjacima, napadi na Palestince i podrška bombardovanju Gaze, kao i pokušaji raspakivanja Dejtonskog sporazuma, mogu dolaziti samo od onih koji, kako tvrdi, Srbima ne žele dobro.

Vukanović se osvrnuo i na pitanje Dodikovog političkog statusa.

- U kojem svojstvu uzurpator istupa u javnosti i poziva na rušenje Dejtona, kada po presudi Suda Bosne i Hercegovine ne bi smio da se bavi politikom? - upitao je.

Prema njegovim riječima, jasno je da Dodik ispituje reakciju javnosti kako bi procijenio hoće li biti snažnijeg otpora onome što naziva izdajom.

- On pipa puls naroda kako bi vidio hoće li biti ozbiljnijeg otpora raspakivanju Dejtona, jer bi Srbi i Republika Srpska u tom procesu bili najveći gubitnici, ostajući bez ključnih nadležnosti. Jedini koji bi mogli imati korist bili bi Hrvati, kroz dobijanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Jedino bi koristi mogli imati Hrvati i dobiti treći hrvatski entitet u BiH, a jasno je da se tajnom nagodbom sa Amerikancima i zapadnjacima obavezao da će raspakovati Srpsku i Dejton, počiniti akt veleizdaje - objavio je Vukanović na svom blogu.