Odgovorni nemaju sluha, najavljeni protesti: Čekajući spas godišnje umire gotovo 400 pacijenata

Prema podacima Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, u prošloj godini u ovom entitetu obavljeno je samo 16 transplantacija organa. Stotine pacijenata koji čekaju spas gube svaku nadu i pripremaju proteste, kao očajnički pokušaj da se nešto promijeni.

- Mislim da je u pitanju inferiornost menadžera kliničkih centara da rade transplantacije. Kad smo protestirali 2019. godine tražili smo da Vlada FBiH zasjeda i donese određene odluke. Oni zaista jesu donijeli zaključke, pored ostalih da kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli transplantacija treba biti prioritet. Međutim, oni to do danas nisu shvatili ozbiljno i zato transplantaciju imamo kao incident – kaže predsjednik Udruženja Tomislav Žuljević.

Veliki pad

Veliki pad evidentan je u broju kadaveričnih transplantacija, presađivanja organa klinički mrtvih osoba, jer je prošle godine postojao samo jedan donor i obavljene su transplantacije njegovih jetre i dva bubrega. Obavljeno je i 13 transplantacija uz pomoć živih donora. Žuljević pojašnjava da je u FBiH blizu 2.000 pacijenata na dijalizi.

- Iako bi bilo realno da se jedna trećina ili minimalno 600-700 pacijenata transplantira, na transplantaciju čeka njih oko 170. Ne smijemo zaboraviti one koji čekaju transplantaciju srca i jetre, njih je oko 50. Njihova jedina šansa je transplantacija, dok bubrežni bolesnici dijalizom kupuju vrijeme. Porazno je da oko 400 pacijenata svake godine premine, ne dočekavši transplantaciju. Sad će godina kako je zadnji pacijent pozvan s Liste čekanja na transplantaciju i možete zamisliti kako je ljudima koji su na dijalizi svaki drugi dan – ističe Žuljević, te dodaje da će zbog ovakve situacije na proljeće biti organizirani protesti.

Šalju pacijente u Italiju i Rusiju

Predsjednica Donorske mreže u BiH, akademkinja Halima Resić prošlu godinu ocjenjuje kao katastrofalno lošu.