Osumnjičeni za tragediju u Tuzli pušteni iz pritvora

Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović i njegova saradnica Zinaida Razić-Halilović pušteni su danas iz pritvora, nakon odluke Kantonalnog suda u Tuzli.

Vrhovni sud Federacije BiH usvojio je žalbe odbrane i predmet vratio na ponovno odlučivanje, nakon čega je Kantonalni sud donio rješenje o ukidanju mjere pritvora za oboje osumnjičenih.

Podsjetimo, Bakalović i Razić-Halilović uhapšeni su 16. decembra prošle godine, nakon požara koji je izbio na jednom spratu Doma penzionera u Tuzli. U toj tragediji život je izgubilo 17 štićenika ove ustanove, dok je više osoba povrijeđeno.

Osumnjičenima je pritvor bio određen u dva navrata, najprije u decembru prošle, a potom i u januaru ove godine, u trajanju od po mjesec dana. Posljednjom odlukom Kantonalnog suda u Tuzli, pritvor je ukinut te su pušteni na slobodu.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona Bakalovića i Razić-Halilović sumnjiči da su kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, u vezi s krivičnim djelom izazivanje opće opasnosti, dok se Bakaloviću dodatno stavlja na tere