Mirjana Pajković na rubu suza: "Prijetio mi je progonom i da će svi vidjeti moje snimke"

Bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Mirjana Pajković u petak, 30. januara, došla je u glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi gostovala na FACE TV-u kod Senada Hadžifejzovića.

Govorila je o nedavno objavljenim intimnih i audio materijalima koji je povezuju s bivšim direktorom Agencije za nacionalnu sigurnost Crne Gore Dejanom Vukšićem. Pajković je izrazila šok i ogorčenje zbog svega što se dogodilo.

Konstantno uznemiravanje

Kazala je da je konstantno uznemiravaju.

- Uznemiravaju me preko broja telefona, dodaju me u određene grupe. Državni organi su nemoćni. Neko želi da za mene ne bude ni mjesta ni života u Crnoj Gori. Pokušavaju da me navedu na samoubistvo", rekla je, dok je na pitanje Hadžifejzovića da li razmišlja o samoubistvu, odgovorila: "Pomislim da je izgubljena svrha života i pitam se kako dalje."

Bolestan sin

Kaže da se ostvarila kao majka, ima dva sina, a jedan je bolestan.

- Ima pet dijagnoza, odnose se na njegovo fizičko i mentalno zdravlje! Krvarenje na mozgu, epilepsija, celebralna paraliza... Sa dvije godine sam ostala bez oba roditelja. Nastradali su. Kada biste mi rekli da mi majka ima ovakve snimke, pitala bih gdje je da je zagrlim. Da mi je otac osuđen pa izlazi iz zatvora, potrčala bih da ga zagrlim. Iz groba ne mogu - kazala je Pajković.

Izjavila je da se osjećala i da se osjeća izloženo i ranjivo, te da je ovakva situacija narušila njen privatni život i reputaciju.

Pajković je naglasila da ovo što se desilo ne smatra seks skandalom.

- Smatram da živimo u 21. vijeku, ukoliko neko to želi postoje sajtovi. Ne morate nikome ugrožavati život i sigurnost. Ovo je jako opasna poruka. Dešavaju mi se ovakve stvari kada imam sukob sa najvećim državnim autoritetom (Vukšićem, op.a.) - poručila je.

Prijetnje progonom

Dodala je da se na snimcima može samo utvrditi da je ona, a da se ne vidi ko je drugi akter, donosno muškarac.

- To je veliki test za policiju i tužilaštvo! Vukšić mi je prijetio progonom i da će cijela Crna Gora vidjeti moje snimke - kazala je.

Pajković je naglasila da nikada nije pristala na nikakvu zloupotrebu svojih privatnih trenutaka i da smatra da je riječ o nedopustivom kršenju njenog prava na privatnost. Ovo je kazala jer se u javnosti govori da je sama pustila snimke u javnost.

- Ovo je nešto što nikome ne bih poželjela - rekla je, dodajući kako se cijela afera odražava i na ljude u njenom profesionalnom okruženju.

U jednom trenutku, dok je opisivala težinu pritiska i ogorčenje zbog širenja privatnih sadržaja, bila je na rubu suza, iskazujući koliko je situacija za nju emotivno iscrpljujuća i traumatična.

Pajković je također istaknula potrebu za pravnom zaštitom i poduzimanjem mjera protiv onih koji su distribuirali materijale, naglašavajući da se radi o ozbiljnom kršenju zakona i ličnih prava.

"Ne može se dopustiti da privatni život bilo koje osobe bude predmet javne zloupotrebe", zaključila je.