Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po mjestimično vlažnom ili suhom kolovozu

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po mjestimično vlažnom ili suhom kolovozu.

U višim planinskim predjelima pada slab snijeg koji se ne zadržava na kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone na dionicama: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići, Simin Han-Banj Brdo, Kladanj-Vlasenica, Žitomislići-Doljani, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad, kažu iz BIHAMK-a.

Magla smanjuje vidljivost od 50 do 100 metara na širem području: Livna, Tomislavgrada, Glamoča, Bugojna, ali i preko prevoja Rostovo i Kupres.

Dodatno, na putevima Šuica-Livno, Glamoč-Priluka i Sarajevo-Rogatica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz, poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Završen je protest prijevoznika, tako da je krenulo uspostavljanje saobraćaja za teretna vozila na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske Unije.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.