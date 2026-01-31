Borba za opstanak porodice mljekara koji je sve založio da prehrani svoje četvero djece: "Samo želim živjeti od svog rada"

Krediti, hipoteke, ulaganja u imanje i nove mašine, ali i smanjenje otkupne cijene mlijeka, doveli su vrijednog poljoprivrednika Borisa Marića iz Dervente i njegovu porodicu u tešku situaciju, a kako bi prebrodili težak period, Udruženje mljekara RS je apelovalo na ljude dobrog srca da im pomognu.

Šta trebate znati:

- Smanjena otkupna cijena mlijeka

- Pad prihoda od proizvodnje

- Krediti za unapređenje farme

- Hipoteke na kuću, stoku i mehanizaciju

- Ograničen otkup mlijeka.

Iz Udruženja naglašavaju da se Marić, otac četvero djece, našao u izuzetno teškoj životnoj situaciji, te da je jedina njegova želja da živi od svog rada, kao što je to činio do sada, pišu Nezavisne novine.

Krediti, hipoteke i pad cijene mlijeka

- Smanjenje otkupne cijene mlijeka, smanjenje prihoda, računi i tri kredita podignuta za unapređenje farme - uz hipoteku na kuću, stoku i mehanizaciju, uticali su na njegov kapacitet da otplaćuje sve ovo.

Jedina želja – da živi od svog rada

Porodica je dovedena na ivicu egzistencije, a jedina želja ovog čovjeka je da pošteno živi od svog rada, školuje djecu i sačuva dom", ističu iz Udruženja.

Kako građani mogu pomoći porodici Marić

Kako navode, ko je u mogućnosti pomoći, sredstva se mogu uplatiti direktno na njegov račun: Nova banka a.d. Banjaluka: 5550088155878742 - svrha: Izdržat ćemo i ovo.

Boris Marić iskazao je veliku zahvalnost Udruženju zbog pokrenutog apela, ali ističe da je veoma teško prihvatio da mu neko pomaže, jer nije želio da dođe u takvu situaciju.

Od porodične farme do ozbiljne proizvodnje

- Farmu sam naslijedio od oca, on je imao osam krava, a ja sam kupio junad, te smo došli do broja od 30 grla. Ja sam se oslonio na mljekarski ugovor, kako bismo povećali proizvodnju, pa sam nakon toga, prije nepune tri godine donio kući i baznu stanicu. Ranije sam nosio mlijeko u kantama. Htio sam dodatno da povećam broj grla, kako bi sve funkcionisalo, ali se u tom periodu desila i korona, pa poteškoće zbog ratnih dešavanja u Ukrajini itd. - kaže Marić.

Priča da je tad planirao da uloži pare, uveze pet do 10 junica i napravi veliki objekat, za 40-50 grla, međutim, prevagnulo je da obnovi mašine, a plan je bio da naknadno kupuje nova grla.

Ulaganja, problemi i borba za opstanak

- Tako sam uložio prošle i pretprošle godine, jer su mašine bile zastarjele. Sad je veoma teško, imam nešto državne zemlje u zakup, a najveći problem mi je traktor, koji treba da isplati do maja, pa bih se opet trebao zaduživati. I jesenas sam imao dodatnih problema, pa sam i tad ozbiljno pokleknuo u proizvodnji - navodi on.