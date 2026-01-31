Kantonalno vijeće SBiH Sarajevo traži hitnu reakciju zbog prijetnji Srdiću: Pripadnici NiP-a sve više pokazuju šizofreno ponašanje

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo zahtjeva od policijskih i pravosudnih organa Kantona Sarajevo da odmah pruže svu zaštitu vijećniku Stranke za BiH u Novom Sarajevu i Gradu Sarajevu, Srđanu Srdiću.

- Pripadnici Naroda i Pravde, koji gube tlo pod nogama i koji sve više pokazuju šizofreno ponašanje sada svoj bijes usmjeravaju prema najaktivnijim vijećnicima Stranke za BiH u Novom Sarajevu.

Narod i Pravda je sa tastatura i botova prešla u javno presretanje vijećnika i upućivanje direktnih prijetnji. Crtanje mete na čelo gdina Srdića i njegove porodice je najgnusniji oblik političkog obračuna sa neistomišljenicima.

Podrška ovim javnim napadima i prijetnjama porodici od strane pripadnika Naroda i Pravde je pucanj u multietničko Sarajevo i suživot svih naroda koji u njemu žive.

Građani i građanke Novog Sarajeva su izborom gdina Srdića u Općinsko vijeće Novog Sarajeva pokazali svu multietičnu stranu ove općine i umjesto rada za opće dobro svih političkih subjekata sada dobivamo zakon ulice na kojima će pripadnici borilačkih klubova prijetiti svakom političkom neistomišljeniku.

Možemo razumjeti botove, skotove, karatiste, boksere i ostale nasilnike, jer gube uticaj u društvu, a politička podrška naroda nepovratno nestaje, ali to nije opravdanje za pripadnike Naroda i pravde da svoje djelovanje sada usmjeravaju u nasilničko ponašanje.