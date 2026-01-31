Premijer Uk: Novi zakon donosi red u održavanje zgrada u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, a tim povodom oglasio se i premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk.

U objavi na društvenim mrežama, Uk je naglasio kako je svjestan problema sa kojima se susreću sugrađani koji žive u zgradama.

- Kao neko ko živi u zgradi i dijeli iste probleme sa hiljadama naših sugrađana i sugrađanki, znam koliko je frustrirajuće kada ne znate ko je odgovoran za lift koji ne radi, krov koji prokišnjava ili kada su komšije taoci neodgovornih pojedinaca koji ne plaćaju održavanje. Upravo zbog toga smo na Vladi usvojili Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada – zakon koji se dugo čeka i koji mora donijeti red tamo gdje ga godinama nema - naveo je Uk.

Premijer je dodao da će nacrt zakona biti upućen u Skupštinu Kantona Sarajevo, nakon čega će uslijediti javna rasprava u trajanju od 45 dana.

- Svjestan sam nezadovoljstva etažnih vlasnika, ali i problema s kojima se suočavaju upravitelji u postojećem, nejasnom sistemu. Ovo nije zakon usmjeren protiv bilo koga, ovo je zakon za ljude koji žele dostojne, sigurne i održavane zgrade. Iskreno pozivam građane, etažne vlasnike, upravitelje i stručnu javnost da se uključe, da kažu šta ne valja i šta treba popraviti. Ovo je prilika da zajedno donesemo zakon koji će se osjetiti u svakodnevnom životu, od čišćeg haustora, sigurnijeg lifta i odgovornijeg upravljanja našim zgradama - zaključio je Uk.