Ne odustaju od svojih zahtjeva: Održan protest penzionera u Tuzli

U Tuzli je danas održan protest penzionera koji su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo.
Okupljeni su poručili da su penzije nedovoljne za dostojanstven život, posebno u uslovima stalnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i lijekova.
Okupljeni su poručili da su penzije nedovoljne za dostojanstven život, posebno u uslovima stalnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i lijekova
Penzioneri su istakli da mnogi od njih žive na ivici siromaštva te zatražili hitne mjere nadležnih institucija, uključujući povećanje penzija i bolju zdravstvenu zaštitu.
Protest je protekao mirno, uz transparente i poruke upućene vlastima. Ovo je još jedan u nizu protesta koji su održali penzioneri u Tuzli.
