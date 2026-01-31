"AVAZ" NA LICU MJESTA

Ne odustaju od svojih zahtjeva: Održan protest penzionera u Tuzli

Okupljeni su poručili da su penzije nedovoljne za dostojanstven život, posebno u uslovima stalnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i lijekova

A. Bešić

31.1.2026

U Tuzli je danas održan protest penzionera koji su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo. 

Okupljeni su poručili da su penzije nedovoljne za dostojanstven život, posebno u uslovima stalnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica i lijekova.

Penzioneri su istakli da mnogi od njih žive na ivici siromaštva te zatražili hitne mjere nadležnih institucija, uključujući povećanje penzija i bolju zdravstvenu zaštitu. 

Protest je protekao mirno, uz transparente i poruke upućene vlastima. Ovo je još jedan u nizu protesta koji su održali penzioneri u Tuzli. 

# PENZIONERI
# TUZLA
