Prof.dr.sc.prim. Ramić-Čatak: Četvrtina školske djece i mladih konzumira duhanske proizvode

Povodom Međunarodnog dana bez duhanskog dima, 31. januara, Sektor javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH potiče pušače na prestanak konzumacije duhanskih proizvoda, ističe važnost prevencije te podsjeća na aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u području prevencije pušenja i zaštite zdravlja od posljedica izloženosti duhanskom dimu.

- Statistike Svjetske zdravstvene organizacije nas redovito upozoravaju na preko osam miliona smrti uzrokovanih pušenjem, od čega 1,3 miliona od posljedica izloženosti pasivnom pušenju ili duhanskom dimu od drugih pušača. Statistike rađene u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da, nažalost, još uvijek bilježimo visok procenat pušača u svim populacionim skupinama. Među odraslim stanovništvom bilježi se oko polovine stalnih pušača, pri čemu među muškarcima odrasle dobi preko polovine, a oko trećine žena odrasle dobi spada u kategoriju stalnih pušača - kaže prof. dr. sc. prim. Aida Ramić Čatak, dr. med, pomoćnica ravnatelja za medicinske poslove i voditeljica Sektora javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Monitoring potrošnje duhanskih proizvoda

Prof. Ramić Čatak ističe da Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ima kontinuitet u monitoringu potrošnje duhanskih proizvoda među osjetljivom populacionom skupinom, kao što su mladi i školska djeca.

- Posljednji rezultati tih istraživanja ukazuju da oko četvrtine školske djece i mladih trenutno konzumira neki od duhanskih proizvoda, pri čemu su još uvijek najpopularnije cigarete, ali sa svakako značajnom konzumacijom i nargile, odnosno vodene lule i elektronske cigarete. Ovih dana se susrećemo i sa novim izazovima za nas u javnom zdravstvu, a to je dostupnost na tržištu novih duhanskih proizvoda. Tu prevashodno mislimo na bezdimne duhanske proizvode i proizvode na zagrijavanje, koji predstavljaju jedan veliki izazov, posebno za populaciju mladih - kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Ne postoji nešto što se zove duhanski proizvod koji nije štetan po zdravlje

Kaže da je poruka iz javnog zdravstva, zasnovana na dokazima, uvijek ista i uvijek jasna i da se bazira na naučnim spoznajama.

- Ne postoji duhanski proizvod koji je više ili manje štetan. Svi su podjednako štetni po zdravlje. I zapravo, jedino što ispravno možemo uraditi za svoje zdravlje da nikad ne počnemo sa pušenjem. A ako smo već uplovili u tu bolest ovisnosti, rukovođeni teškom ovisnošću o nikotinu, jer nikotin je prisutan u svim duhanskim proizvodima, moramo pronaći dovoljno ličnih faktora koji bi bili motivirajući da se odlučimo za prestanak pušenja - kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Duhanski proizvodi u rukama mladih

Posebno se osvrnula na osjetljivu populaciju mladih, koja je, kako kaže, često na udaru reklamnih kampanja duhanske industrije.

- Moramo se puno više uključiti u prevenciju pušenja kao vodeće bolesti ovisnosti među mladima, da ono što, nažalost, ne ide u prilog je naglašena dostupnost ovih proizvoda, nedovoljno razvijena percepcija kod mladih ljudi, da se zaista radi o proizvodima koji, bez obzira kako izgledaju i što o njima proizvođači rekli u svojim reklamnim kampanjama, oni su zaista direktni proizvođači ovisnosti kod mladog čovjeka, ostavljaju trajne posljedice u pogledu psihofizičkog razvoja, oštećenja mentalnoga zdravlja, napadaju imuni sistem i u konačnici razvijaju nešto što se zove ovisničko ponašanje, jer veoma često mladi ljudi kada probaju sa jednim sredstvom koje izaziva ovisnost, nažalost, se odluče da probaju i neka druga. Na raspolaganju nam stoji puno različitih mogućnosti prestanka i odvikavanja sa porukama koje trebaju biti prilagođene potrebama mladih ljudi - kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Promotivno-preventivni program

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, podsjetila je, ustrajno radi na promotivno- preventivnom programu „Zdravlje svima bez duhanskog dima”.

- U okviru tog programa uradili smo već dva izdanja Vodiča za škole bez duhanskog dima kao podršku nastavnom osoblju i upravama škola u izradi politike škole bez duhanskog dima, a i dali smo okvir kako treba da izgleda edukativno promotivni rad u školama, pri čemu učenike srednjih i osnovnih škola mi posmatramo kao aktivne sudionike i partnere u implementaciji tih edukativnih aktivnosti. Proizveli smo i proizvodimo, kontinuirano, veliku količinu promotivnih materijala koje smo prilagodili potrebama ove populacione skupine i potrudili smo se da svi promotivni materijali dođu do svake, ama baš svake osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavljamo sa našim edukativno-promotivnim aktivnostima posvećenih populaciji mladih - kaže prof. dr. Ramić Čatak, ističući da ne smijemo zaboraviti ni odrasle koji su sa svakom godinom dužine pušačkog staža izloženi sve većem riziku od posljedica pušenja.

Podrška Zakonu

- Dakle, bez obzira da li se radi o tradicionalnim duhanskih proizvodima kao što su cigarete, da li se radi o nargili, da li se radi o elektronskoj cigareti ili novim duhanskim proizvodima kao što su bezdimni duhanski proizvodi, poput snusa i nikotinskih vrećica, ili duhanskih proizvoda na zagrijavanje kao, eto, ovi posljednji koji su se pojavili na tržištu, naša poruka je jasna: razmislite o tome što činite svom zdravlju. Mi smo oni koji treba da svojim mozgom, svojim tijelom, svojim duhom, svojom motivacijom utičemo na naše zdravlje i da donosimo odluke za zdrave izbore. Svaki oblik izloženosti duhanskom dimu je štetan po zdravlje, bez obzira da li se radi o aktivnom pušenju od samog konzumenta, pasivnom pušenju – kada smo izloženi posljedicama duhanskog dima zbog pušenja od drugih, pri čemu su u tim zatvorenim prostorima najčešće žrtve upravo djeca, mladi, hronični bolesnici, trudnice….I naravno, pušenje iz treće ruke ili rezidualni nikotin, pri čemu nikakvi ventilacijski mehanizmi nisu potpuna rješenja za zaštitu zdravlja. To su samo parcijalna rješenja, jer istraživanja pokazuju da se štetne komponente iz duhanskog dima mogu jako dugo zadržavati u zatvorenim prostorima - kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Naglasila je da zbog toga Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine snažno podržava implementaciju Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Želja je da se promocija prostora bez duhanskog dima u budućnosti razvija na način da, iako imamo amandmane koji su određene ustanove uveli u proces izuzeća, to bude samo jedan fazni prelazak do onog što dobra praksa pokazuje, a to je da kompletna zabrana pušenja u svim zatvorenim prostorima predstavlja jedinu zaštitu zdravlja od posljedica duhanskog dima - kaže prof. dr. Ramić Čatak.

Populaciona istraživanja

Prof. dr. Ramić Čatak podsjeća da Zavod prati trendove bolesti koje su povezane sa pušenjem u svim populacionim skupinama, ne samo radi monitoringa, nego i zbog pokretanja određenih promotivno-preventivnih intervencija u sistemu.

- Tako smo pokrenuli program “Zdravlje svima bez duhanskog dima”, posvećen zaštiti zdravlja školske djece i mladih. Pored toga, redovito implementiramo periodična populaciona istraživanja koja prate trendove potrošnje duhanskih proizvoda u svim populacionim skupinama. U ovoj godini smo učestvovali u pripremi metodologije za EHIS istraživanje, istraživanje europske zdravstvene ankete, koja se radi po metodologiji Eurostata u zemljama Europske unije. I s obzirom da Bosna i Hercegovina ide u procesu EU integracija, to će biti odlična osnova za implementaciju populacionog istraživanja koje će se raditi u 2026. godini, nakon čega ćemo dobiti aktualne podatke o potrošnji svih vrsta duhanskih proizvoda u ciljnoj populaciji petnaest i više godina - zaključila je prof. dr. Ramić Čatak.