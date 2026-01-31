Iako još nema novog snijega, Vlašić i dalje privlači brojne posjetioce

Iako ljubitelji zimskih sportova na Vlašiću još uvijek čekaju prve ovogodišnje snježne padavine, planina ne gubi na popularnosti, a brojni turisti i ovog vikenda uživaju u svim čarima ove planinske destinacije.

U Ski centru Babanovac, atmosfera je i dalje živa, a posjetitelji uživaju u različitim aktivnostima koje nisu nužno povezane sa snijegom.

Posjetioci na Vlašiću imaju priliku da se opuste na čistom planinskom zraku, uživa u raznovrsnoj gastronomskoj ponudi ili se upusti u neke druge aktivnosti, poput jahanja konja ili šetnje po planinskim stazama. Iako snijeg još uvijek nije prisutan, ljubitelji prirode, mira i tišine dolaze na Vlašić kako bi uživali u svim onim stvarima koje ova destinacija nudi tokom zime, čak i kada skijaške staze još nisu u punom pogonu.

Skijaši i sankaši ipak nisu potpuno lišeni svoje omiljene zabave, jer su staze za sankanje i skijanje na Babanovcu i dalje u dobrom stanju, iako očekuju dolazak snijega za punu funkcionalnost skijališta.

Za ljubitelje prirode i one koji žele da pobjegnu od gradske buke, Vlašić nudi idealne uslove za opuštanje. Planinski ambijent i gastronomska ponuda također su neizostavni dio ovog vikenda, pa tako turisti mogu uživati u domaćim specijalitetima i toplim napicima, što je pravo uživanje u hladnijim zimskim danima.

Ovaj vikend, kao i mnogi prethodni, mnogi su odlučili provesti na Vlašiću, gdje mogu uživati u svim ljepotama prirode, bez obzira na to što snijeg još nije stigao.