Šta znači posjeta ambasadora Borisa Rugea: Drugi čovjek NATO-a dolazi u Sarajevo

Bosna i Hercegovina u fokusu je sigurnosnih pitanja i posebna pažnja Sjevernoatlantske alijanse u narednom periodu bit će posvećena prilikama u Bosni i Hercegovini.

Kako saznaje „Dnevni avaz“, u posjetu Bosni i Hercegovini stiže pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Boris Ruge.

Zajednički angažman

Drugi čovjek Alijanse već naredne sedmice bit će u Sarajevu, kako bi se sastao s najvišim državnim zvaničnicima, a očekuju se susreti u Predsjednštvu BiH, te Vijeću ministara 5. februara.

Alijansa pomno prati događaje u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje posjeta ovog njemačkog diplomate, koji je bio i šef Političkog odjela Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 2006. do pred kraj 2008. godine.

Dolazak u Sarajevo ovog utjecajnog njemačkog diplomate koji dobro poznaje Balkan, pokazuje da su uz američku administraciju, EU i NATO i dalje u potpunosti usklađeni u svojoj podršci stabilnosti u BiH, te da ne žele bilo kakve sigurnosne izazove u ovom dijelu Zapadnog Balkana.

Podrška OHR-u

Ambasador Ruge je već nekoliko puta jasno poručio da nema mjesta secesionističkim potezima u Bosni i Hercegovini, te da NATO potpuno podržava suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i autoritet visokog predstavnika u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Samo prije nekoliko mjeseci usvojen je Strateški okvir saradnje NATO-a sa BiH za četvorogodišnji period i uređuje sve aspekte saradnje. Na njemu su zajednički radile institucije BiH i Alijanse.

Ciljevi saradnje zasnovani su na prioritetima navedenim u Programima reformi BiH, kao glavnom okviru odnosa BiH i NATO-a i na analizi povezanosti s prioritetima Sjevernoatlantskog saveza.

Iz NATO-a poručuju da je jačanje partnerstva s BiH bitno za stabilnost jugoistočne Evrope, a to je, pak zajednički strateški interes.

Poznavalac Balkana

Ambasador Boris Ruge je iskusan njemački diplomata s bogatom karijerom koji je do preuzimanja pozicije drugog čovjeka Alijanse bio potpredsjednik Minhenske sigurnosne konferencije, skupa na kojem se svake godine okupljaju najviši svjetski zvaničnici.

Imenovan je na poziciju pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku 2023. godine. Devedesetih godina u UN-u se bavio ratom na prostoru bivše Jugoslavije, s posebnim fokusom na Hrvatsku i BiH, a nakon toga bio i politički savjetnik komandanta KFOR-a na Kosovu.

Suočavanje s ratom

U Zenici će ambasador Ruge prisustvovati projekciji filma “Facing War” (Suočavanje s ratom), u organizaciji NATO Odjela za političke aktivnosti i podršku u Sarajevu (Political Engagement Support Cell, PESC) i Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Ruge će razgovarati i s građanima nakon projekcije ovog dokumentarnog filma koji na snažan način prikazuje unutrašnje procese donošenja odluka unutar NATO-a tokom jednog od najozbiljnijih sigurnosnih izazova u savremenoj historiji – ruske agresije na Ukrajinu.