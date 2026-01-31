Bašić za "Avaz": U budžet FBiH smo uplatili 7,7 miliona KM, cilj je da oduzeta imovina postane trajna vrijednost za društvo

Direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom FBiH Emir Bašić kazao je za "Dnevni avaz" da je ova Agencija u prošloj godini potvrdila ulogu kao ključna institucija u sistemu borbe protiv organizovanog krimininala i korupcije kroz konkretne, mjerljive i društveno korisne rezultate.

- Agencija je u ovom periodu zaprimila ukupno 92 sudske odluke o privremenom i trajnom oduzimanju imovine stečene krivičnim djelima, ukupne vrijednosti više od 4 miliona konvertibilnih maraka. Od toga se 74 pravosnažne presude odnose na trajno oduzimanje imovinske koristi u iznosu od gotovo 2,8 miliona KM, dok je preostali dio obuhvatao privremeno oduzetu imovinu – uključujući nekretnine, vozila i novčana sredstva - kazao je Bašić.

Iako Agencija nije toliko u fokusu medija, do izražaja su došli kroz slučaj hotela Emiran, koji je prešao u vlasništvo FBiH, kao i kroz privremeno oduzetu imovinu bivšeg načelnika Starog Grada Ibrahima Hadžibajrića u Baškim Vodama, kao i drugih aktera vezanih za ovaj slučaj.

- Ovi podaci jasno pokazuju rast operativne efikasnosti i povjerenja pravosudnih institucija u rad Agencije, ali i sve snažniju primjenu finansijskih istraga kao sastavnog dijela krivičnih postupaka. Naš cilj nije samo preuzimanje imovine, već njeno odgovorno, transparentno i profesionalno upravljanje, uz sprječavanje umanjenja vrijednosti i stvaranje koristi za društvo. Važno je istaći da su efekti oduzimanja nezakonito stečene imovine u Federaciji BiH mjerljivi i sa aspekta javnih finansija. Do danas je po osnovu pravosnažno oduzete imovinske koristi u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine uplaćeno ukupno 7,7 miliona KM, što jasno potvrđuje da oduzimanje imovine nije samo pitanje pravde i vladavine prava, već i direktan doprinos fiskalnoj stabilnosti i javnom interesu - ističe Bašić za "Avaz".

Dodaje da ga posebno raduje da je na sjednici Vlade FBiH usvojena Strategija za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH za period 2025–2031, čime je prvi put uspostavljen sveobuhvatan, dugoročan i strateški okvir za ovu oblast.

- Strategija postavlja jasan cilj da Federacija BiH izgradi efikasan, transparentan i održiv sistem oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom, u potpunosti usklađen sa EU Direktivom 2024/1260 i relevantnim međunarodnim standardima. Ono što Strategiju čini posebno značajnom jeste činjenica da su njome predviđena konkretna finansijska i institucionalna sredstva za unapređenje zakonskog okvira, jačanje kapaciteta tužilaštava, sudova i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i za uvođenje savremenih, digitalizovanih rješenja, uključujući uspostavu interoperabilne baze podataka. Strategija snažno naglašava finansijske istrage kao obaveznu i paralelnu fazu krivičnih postupaka, jačanje međuagencijske saradnje, bržu i sigurniju razmjenu podataka, te profesionalno upravljanje oduzetom imovinom, uključujući njenu ponovnu društvenu upotrebu - naglasio je Bašić.

Politička volja

Kaže da se na ovaj način jasno pokazala politička volja da se kriminal učini neisplativim, a institucijama su pruženi alati da oduzeta imovina postane trajna vrijednost za društvo.

- Poseban fokus u 2025. godini stavljen je na ponovnu društvenu upotrebu oduzete imovine. Agencija je tokom godine ustupila više vozila institucijama Federacije BiH za operativne potrebe, dok je jedna visokovrijedna nekretnina u Sarajevu dodijeljena na trajno korištenje javnoj instituciji, čime je imovina oduzeta kriminalom vraćena građanima kroz jačanje rada državnih organa. Time šaljemo jasnu poruku da nezakonito stečena imovina ne ostaje mrtvi kapital, već postaje alat za jačanje sistema i javnog interesa - istakao je Bašić.

Istakao je da su pokazali i društvenu odgovornost stavivši imovinu kojom upravljaju u funkciju smještaja porodica pogođenih prirodnim nesrećama, kao i za humanitarne potrebe, uključujući zbrinjavanje izbjeglica.

- Ovo potvrđuje da upravljanje oduzetom imovinom ima i snažnu socijalnu dimenziju, posebno u kriznim situacijama. Tokom 2025. godine značajno su unaprijeđeni i stručni kapaciteti institucija uključenih u proces oduzimanja imovine. Agencija je, samostalno i u saradnji s domaćim i međunarodnim partnerima, organizovala više specijalističkih edukacija i stručnih savjetovanja, na kojima je učestvovalo preko 500 sudija, tužilaca, policijskih službenika i drugih relevantnih aktera. Time se direktno jača kvalitet finansijskih istraga, donošenje sudskih odluka i efikasno sprovođenje zakona. Na međunarodnom planu, 2025. godina obilježena je snažnim iskorakom u regionalnoj saradnji. Potpisani su bilateralni i multilateralni memorandumi o saradnji sa agencijama za upravljanje oduzetom imovinom iz regiona, čime je Federacija Bosne i Hercegovine pozicionirana kao aktivan i pouzdan partner u evropskoj mreži institucija koje se bave povratom nezakonito stečene imovine. Ovi sporazumi omogućavaju razmjenu iskustava, zajedničke obuke i usklađivanje praksi sa evropskim standardima - kazao je Bašić za "Avaz".

Naveo je da je prethodna godina bila godina konsolidacije, rasta i vidljivih rezultata, i da pokazuju da borba protiv kriminala se ne završava presudom, nego da praviu efekat nastaje tek onda kada se imovina oduzme, sačuva i upravlja njome odgovorno i vrati društvu.

- U tom pravcu Agencija će nastaviti djelovati i u narednom periodu, s jasnim ciljem jačanja vladavine prava, zaštite javnog interesa i izgradnje povjerenja građana u institucije Federacije Bosne i Hercegovine. Gledajući unaprijed, 2026. godina će nesumnjivo biti još jača i sadržajnija za Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom. Agencija je već aktivno uključena u radne procese za izradu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinskom koristi na državnom nivou, čime dajemo puni doprinos uspostavi jedinstvenog i funkcionalnog sistema u Bosni i Hercegovini. Iako donošenje državnog zakona, usljed složenih političkih okolnosti, još uvijek nije realizovano, to nas neće zaustaviti. Naprotiv, nastavit ćemo snažno zagovarati njegovo usvajanje, svjesni da je jedinstven zakonski okvir ključan za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Istovremeno, ne čekamo pasivno politička rješenja. U 2026. godini planirane su izmjene i unapređenja postojećeg zakonskog okvira u Federaciji BiH, kako bi se domaći propisi dodatno uskladili sa savremenim evropskim trendovima i najboljim međunarodnim praksama u oblasti oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom. Naš cilj je da sistem u Federaciji BiH ostane funkcionalan, moderan i operativno snažan, bez obzira na dinamiku donošenja propisa na višim nivoima vlasti - istakao je Bašić za "Avaz".

Pravni temelj

Poručio je da poseban iskorak u narednom periodu predstavlja i planirano potpisivanje sporazuma o diobi oduzete imovinske koristi između država, kako unutar Zapadnog Balkana, tako i sa državama članicama Evropske unije.

- Ovi sporazumi predstavljaju ključni pravni temelj za prekograničnu saradnju u povratu imovine, jer omogućavaju pravičnu i transparentnu podjelu sredstava stečenih kriminalom u slučajevima kada su krivična djela imala međunarodni karakter. Time se dodatno jača regionalna saradnja, uklanjaju pravne prepreke i šalje jasna poruka da se kriminal ne može sakriti iza državnih granica. Sve navedeno potvrđuje da Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u 2026. godinu ulazi sa jasnom vizijom, konkretnim planovima i punom institucionalnom odgovornošću. Bez obzira na izazove, nastavljamo raditi, unapređivati sistem i boriti se za zakonodavni okvir koji će omogućiti da nezakonito stečena imovina bude efikasno oduzeta, profesionalno upravljana i vraćena u službu građana. To je put kojim ćemo nastaviti – odlučno, stručno i u skladu sa evropskim standardima - zaključio je Bašić za "Avaz".