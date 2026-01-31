Načelnik Pala ugostio Turke: Na putu uspostavljanja bratske saradnje

Naglašeno je da poveznica između BiH i regije u kojoj se nalazi Beğendik ima i širi demografski kontekst

Sa sastanka. Fena

FENA

31.1.2026

Načelnik Općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine Almin Ćutuk sa saradnicima ugostio je delegaciju turske Općine Beğendik, predvođenu načelnikom Feratom Gülverom.

Na sastanku je razgovarano o uspostavljanju saradnje s fokusom na realizaciju zajedničkih projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih programa.

Zvaničnici dvije općine razmijenili su iskustva o funkcionisanju ovih lokalnih zajednica, a s obzirom na to da su sastanku prisustvovali i direktori javnih ustanova, akcenat na uspostavi saradnje stavljen je u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture i turizma.

Naglašeno je da poveznica između BiH i regije u kojoj se nalazi Beğendik ima i širi demografski kontekst jer u Turskoj živi veliki broj ljudi porijeklom iz bivše Jugoslavije, uključujući Bosnu i Hercegovinu. U ovoj turskoj općini živi oko 5.000 stanovnika i u neposrednoj je blizini graničnog područja prema Grčkoj.

Zvaničnici dvije općine izrazili su spremnost za uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa te najavili da će konkretne aktivnosti biti dogovorene u skorije vrijeme.

# PALE
# ALMIN ĆUTUK
# FERAT GÜLVER
# TURSKA DELEGACIJA
