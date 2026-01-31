SDA: Napadima na nas, a sada i Komšića, Bećirović i Trojka skreću pažnju s katastrofe koju su proizveli

Odbacujemo napade na kadrove SDA vezano za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Oni su plod preuranjene kampanje Denisa Bećirovića, Trojke i njenih satelita, navodi se u saopćenju SDA. - Dok su sa svojim koalicionim partnerima iz SNSD-a i HDZ-a cijelu državu gurnuli u najtežu krizu od Dejtona, blokirali Vijeće ministara i Dom naroda, dok predaju brojne bitne institucije, dok su EU i NATO put zaustavljeni, a Federaciju zadužuju za novih 2,3 milijarde itd, iz Trojke su odlučili da se u svrhu predizborne kampanje populistički bave fukcionisanjem Komisije. I sami vrlo dobro znaju da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pod kontinuiranim pritiskom antidržavnih politika, da su od isteka mandata tadašnjim članovima 2012. godine ti napadi pojačani, te da se prijetilo njenim urušavanjem ili prebacivanjem u nadležnost Vijeća ministara što bi vodilo u totalnu blokadu rada. U takvim okolnostima je donesena privremena jednogodišnja odluka iz 2016. godine, po kojoj je sve do ovog mandata Komisija uspješno funkcionisala.

Suočena s pritiskom javnosti zbog preduge liste katastrofalnih grešaka koje graniče s izdajom, Trojka pokušava na sve načine skrenuti pažnju s trenutne katastrofe čiji su saučesnici. Osim SDA, napadaju i druge koji ne žele pratiti populističke poteze Denisa Bećirovića, pa se na njihovoj meti našao i član Predsjedništva BiH Željko Komšić. Sve je podređeno kampanji Denisa Bećirovića, koji svoj trogodišnji nerad i izostanak rezultata pokušava kompenzirati populističkim inicijativama. Nakon što je preglasavanjem Komšića, zajedno sa Željkom Cvijanović, imenovao Borjanu Krišto i na taj način ustoličio vlast Trojke s HDZ-om i SNSD-om, Bećirović je skoro tri godine hibernirao. Ispraznim frazama je stvarao privid da nešto radi i bježao od bitnih tema. Populizam je pojačao godinu pred izbore, pa se odjednom sjetio Ugovora s Islamskom zajednicom, Južne interkonekcije, problema na BHRT-u i sada Komisije. Zašto sve ove probleme nije ni pokušao riješiti u prve tri godine mandata?