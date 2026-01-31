Kulović traži ocjenu ustavnosti odluke za kažnjavanje komentara na društvenim mrežama, Bajtarević za "Avaz": Štitimo građane

-Lokalna vlast nema pravo da internet i privatnu komunikaciju proglašava „javnim redom i mirom“. To nije predviđeno kantonalnim zakonom, niti je u skladu s Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja štiti slobodu govora-navela je, između ostalog, Kulović.

To je ustvrdila Behija Kulović, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, koja je uputila inicijativu kantonalnom premijeru, Neziru Piviću da zatraži od Ustavnog suda F BiH ocjenu ustavnosti sporne odredbe.

Protiv građana Kaknja je podneseno 19 prekršajnih prijava nakon što je Općinsko vijeće Kakanj na sjednici 27. marta prošle godine usvojilo odluku, kojom se, između ostalog, pod kršenjem javnog reda i mira smatra upućivanje prijetnji, vrijeđanje, omalovažavanje, nepristojno i drsko ponašanje ili drugi vid uznemiravanja građana ili službenih lica na javnom mjestu ili društvenim mrežama ili elektronskom poštom, SMS porukama i slično.

Komentirajući poslaničku inicijativu koju je uputila Kulović, općinski načelnik, Mirnes Bajtarević (SDA) podsjeća da je odluka usvojena jednoglasno i to, kako kaže, na osnovu sve učestalijih vrijeđanja, psovanja i uvredljivih komentara na društvenim mrežama prema pojedincima i grupama. Prijedlog odluke je, navodi, rađen zajedno s Policijskom stanicom Kakanj.

- Koliko ima podnesenih prijava nije mi poznato, znam da nisam nikog prijavio, ali ta odluka nije usmjerena ni protiv vlasti ni opozicije već da zaštiti svakog građanina lokalne zajednice.Dakle, na ovaj način se samo željelo zaštititi sve građane od neprimjerenih komentara uvreda i psovki. Na sjednici Vijeća sam ih pročitao deset koji su bili direktno vezani za mene, a toliko gnusni da se krv zaledi čovjeku - govori Bajtarević za "Avaz".

Podvlači da cilj usvajanja odluke nema nikakve veze sa ušutkivanjem bilo kojeg pojedinca ili neistomišljenika.

- Na kraju krajeva jednoglasno usvajanje odluke i od vijećnika koji sada idu s tom inicijativom govori šta se željelo, ne da se neko zastraši, već da se zaštite svi pošteni građani bez obzira na to jesu li na nekoj političkoj poziciji ili su u nekom javnom ili privatnom preduzeću ili su obični građani od onih koji društvene mreže koriste na ovaj način da se, da tako kažem, razračunavaju, tim negativnim ružnim uvredljivim komentarima.Smatram da u savremenom društvu i društvene mreže trebaju biti tretirane kao javno mjesto - ističe Bajtarević za "Avaz".