Video / Novi odron na putu kod Foče: Tragedija izbjegnuta pukom srećom, vozač se zaustavio nekoliko metara ranije

Kako se može vidjeti na videu, koji je objavio šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga, dio brda se sručio na put.

Veliki odron na putnom pravcu Foča - Pljevlja u mjestu Čelebići.

– Regionalni put Foča-Čelebići! Oprez i hvala Vladi Republike Srpske što ovako brine o Hercegovini! Sram vas bilo! – napisao je Bodiroga.

Kako se može vidjeti na snimku, vozač se zaustavio nekoliko metara ranije, inače bi se sve srušilo na njegov automobil.

Ekipe Puteva Republike Srpske su na terenu i očekuje se da će u što kraćem roku odron biti otklonjen.