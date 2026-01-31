MJESTO ČELEBIĆI

Video / Novi odron na putu kod Foče: Tragedija izbjegnuta pukom srećom, vozač se zaustavio nekoliko metara ranije

Ekipe Puteva Republike Srpske su na terenu i očekuje se da će u što kraćem roku odron biti otklonjen

Novi odron na putu. Screenshot

S. S.

31.1.2026

Veliki odron na putnom pravcu Foča - Pljevlja u mjestu Čelebići.

Kako se može vidjeti na videu, koji je objavio šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga, dio brda se sručio na put.

– Regionalni put Foča-Čelebići! Oprez i hvala Vladi Republike Srpske što ovako brine o Hercegovini! Sram vas bilo! – napisao je Bodiroga.

Kako se može vidjeti na snimku, vozač se zaustavio nekoliko metara ranije, inače bi se sve srušilo na njegov automobil.

Ekipe Puteva Republike Srpske su na terenu i očekuje se da će u što kraćem roku odron biti otklonjen.

# SDS
# FOČA
# ČELEBIĆI
