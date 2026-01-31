Fortino Ministarstvo potrošilo 56.000 KM na hotele: Najveći iznos u SAD

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu Edin Forto, potrošilo je prošle godine otprilike 56.000 KM na hotele u BiH i inostranstvu, piše Akta.
Kao i svake godine, početak godine rezerviran je za objavu realiziranih javnih nabavki i dodjela ugovora bh. institucija, koje se u velikoj mjeri odnose na usluge hotelskog smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.
Portal Akta objavio je podatke za Ministarstvo komunikacija i prometa kao prvi zanimljivi primjer koji su analizirali. Ukupno su korištene usluge 42 hotela, a među njima se izdvajaju oni sa najvećim pojedinačnim iznosima.
Najveći pojedinačni iznos isplaćen je za hotel u SAD, Quadrum DC LLC dba Arlo Washington DC. Ugovor je zaključen u septembru prošle godine i plaćen je 14.078,21 KM.
U oktobru 2025. godine ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto boravio je u Vašingtonu, gdje se sastao s predstavnicima State Departmenta, a noćenje u ovom hotelu za delegaciju korišteno je tim povodom.
- Službeno putovanje u Vašington upriličeno je u periodu od 12. do 19. oktobra 2025. godine, povodom učešća na Godišnjem zasjedanju Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, s ciljem jačanja saradnje Bosne i Hercegovine s međunarodnim finansijskim institucijama i američkom administracijom, kao i predstavljanja infrastrukturnih i razvojnih prioriteta zemlje. Delegaciju su činili ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, šefica Kabineta ministra Sanja Škuletić-Malagić i savjetnica ministra Stela Vasić - pojasnili su iz Ministarstva za Aktu.
Drugi hotel sa liste sa najvećim iznosom je Europe Hotels SRL, Viale Ippocrate 119 s Roma, za koji je u oktobru prošle godine potrošeno 6.102,19 KM.
- Službeno putovanje u Rim, u periodu od 26. do 30. oktobra 2025. godine, organizovano je povodom učešća na sastanku Mješovite komisije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Italije. Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su Miroslav Đerić, šef Odsjeka za cestovni i željeznički promet, Lejla Mehanović-Turić, stručna savjetnica za međunarodnu saradnju, Samir Planinčić, stručni savjetnik za licence, te Dejan Savić, stručni savjetnik za prijevoz putnika i tereta. Tokom boravka u Rimu delegacija je bila smještena u hotelu Best Western Hotel Globus - kazali su iz Ministarstva.