Fortino Ministarstvo potrošilo 56.000 KM na hotele: Najveći iznos u SAD

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu Edin Forto, potrošilo je prošle godine otprilike 56.000 KM na hotele u BiH i inostranstvu, piše Akta.

Kao i svake godine, početak godine rezerviran je za objavu realiziranih javnih nabavki i dodjela ugovora bh. institucija, koje se u velikoj mjeri odnose na usluge hotelskog smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

Portal Akta objavio je podatke za Ministarstvo komunikacija i prometa kao prvi zanimljivi primjer koji su analizirali. Ukupno su korištene usluge 42 hotela, a među njima se izdvajaju oni sa najvećim pojedinačnim iznosima.

Najveći pojedinačni iznos isplaćen je za hotel u SAD, Quadrum DC LLC dba Arlo Washington DC. Ugovor je zaključen u septembru prošle godine i plaćen je 14.078,21 KM.