Video / Emotivna ispovijest majke i sestre Adija Rahmanovića (26): Zašto su ljekari krili da je imao moždani udar?

Slučaj mladića Adija Rahmanovića iz Tuzle još jedanput je pokazao sve slabosti zdravstvenog sistema u BiH. Adi je ostao u teškom zdravstvenom stanju, a majka Jasmina i sestra Adina su ga odvele ljekaru s obzirom na to da se žalilo na vrtoglavice.

Mladić je, sudeći prema nalazima bio smješten na Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a sada je porodica odlučila da tuži ovu ustanovu, što je i učinila.

- Svima nam se život promijenio, sve smo podredili samo da naš Adi bude dobro. Samo se pitamo zašto se od nas krilo da je naš Adi imao moždani udar, zašto su mu davali obične tablete, i zašto su nam govorili da je samo imao vrtoglavicu - govore njegova majka i sestra.

U razgovoru za Avaz TV otkrivaju sve nelogičnosti i apsurde sistema, a koji su, prema njihovim riječima, dodatno otežali stanje njihovog brata i sina.

- Da smo mi djeca nekog predsjednika ili nekih imućnih ljudi ne bi se doktori ovako ponašali prema nama. Nadamo se samo da će Sud utvrditi sve činjenice i da će pravda biti zadovoljena - ogorčena je Adina Rahmanović.

U emotivnoj ispovijesti pogledajte kako je Adiju pozlilo, kako je tekao proces njegovog liječenja te u kakvom stanju je danas.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.