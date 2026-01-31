Nermin Hodžić žestoko o strankama Trojke: Ta "ruska podmornica" nikako da ostane bez goriva

U toku je još jedna znakovita međunarodna turneja 'razvlašćenog i obesmišljenog' Dodika - Jeruzalem, Budimpešta Vašington. Ta 'ruska podmornica' nikako da ostane bez goriva. Natankovana je dodatno u trogodišnjem kadrovsko - budžetskom izdašnom umiljavanju Trojke, tih strašnih novih pregovarača koji su dali sve da bi bili 'primljeni', piše Nermin Hodžić za Politicki.ba.

U isto vrijeme, u Sarajevu nam Trojanci i njihovi medijiski glasnogovornici pokušavaju objasniti kako je Molitveni doručak politički beznačajan događaj kome može prisustvovati svako ko plati..Čekajte malo, pa prije tačno 3 godine nam se baš uoči Molitvenog doručka ispred američkog Kongresa javio Denis Bećorović hvaleći se (čitajući i bezidejno gledajući u kameru uz naučene PR BODY LANGUAGE teatralne pokrete rukama) da upravo radi na jačanju američko- bosanskog savezništva. Koliko je radio, vidimo.

Javno mnijenje

Nastavlja se, dakle, SEKURITIZACIJA Bošnjaka kao tobožnje prijetnje evropskom kršćanstvu. I taj se narativ kreira baš tamo gdje ima spremno uho.

Najjednostavnije kazano, sekuritizacija je narativno pretvaranje političkog protivnika i oponenta u sigurnosnu prijetnju, lokalnu, rigionalnu ili globalnu. Njome se unaprijed legitimiziraju i u javnom mnijenju 'normaliziraju' neke buduće političke i sigurnosne operacije. [Sjetimo se osamdesetih - proces, zelena transverzala, fundamentalizam, SANU -> agresija, pogrom, genocid]. I, da, važnost snage narativa ovdje je nažalost suštinski i politički veća od stvarnog raspoloženja Bošnjaka koji suštinski žele biti dio Zapada a da ostanu biti i muslimani.

No, za takvu vrstu 'pripreme terena' za neke nove operacije, rekompozicije, eskalacije i slično, potrebno je i savezništvo unutar ciljane političke grupe. Trojanci su svoju dionicu odigrali. Panjkali i ljagali, klevetali i etiketirali, satanizirali i dehumanizirali "dojučerašnje svoje". Kako bi bili primljeni u Klub, misleći da na njih nikada neće doći red.

Jedan od njihovih lidera - jedan od najvažnijih izvođač radova - MVP ljetos nas je ubjeđivao da su tamo neki Primorac i Heritage nebitni, a samo mjesec dva kasnije američka ambasadorica u UN-u gotovo doslovno citira Primorčeve preporuke iz julske analize.

Tako nas sada spin PR majstori pokušavaju ubijediti da je Molitveni doručak 'bezveze'!

Dosanjani san

A, pripreme i dalje u toku. Između ostalog, i sa sviješću o tim pripremama treba posmatrati i rano okupljanje oko bezidejnog holograma koji čita sve što mu napišu i koji bi da još četiri godine probdije u Predsjedništvu. Nije njemu bilo loše ni u Parlamentu, ali Predsjedništvo je ipak dosanjani san.

A, kada jednoga dana bude kasno za osvješćenje, eto nam opet pseudograđana da podviknu kako su za sve krivi Alija, SDA, Bakir .... .

Fudo i Neka će opet iz mase infantilno vukati uaaaaaa, a DB sterilno pozivati na razum i tvrditi da je dobio garancije od naših velikih prijatelja i uvjeravati nas da ne vidimo dobro, da bije očekivao zloupotrebe. A aktuelni MVP će samo slijegati ramenima i ponavljati da on nije ništa znao jer ne može on sve znati. Ko bi to sve popamtio.