Rasulo u NiP-u u Krajini: Vijećnik iz Bihaća se ogradio od ministra Hrnjića, kaže da se pretvorio u tranzistor Vojina Mijatovića

Gradski vijećnik stranke Narod i pravda u Bihaću Sanel Havić na sjednici Gradskog vijeća javno se ogradio od istupa i politike svog stranačkog kolege i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Kemal Hrnjić, poručivši da to „nije politika Naroda i pravde koju on zastupa pred građanima Bihaća“.
Havić je naveo da su posebno problematični nedavni istupi ministra Hrnjića na društvenim mrežama, koje smatra neprimjerenim i štetnim za politički dijalog u gradu. Osvrnuo se i na javnu polemiku ministra Hrnjića, ističući da je izjava u kojoj se tvrdi da „vladajući u Bihaću riču na Sarajevo“ uvredljiva i nedostojna javne funkcije.
Prema Havićevim riječima, dodatne tenzije izazvala je objava jednog člana povjereništva stranke koji je gradonačelnika uporedio s ratnim zločincem Fikret Abdić, što je u javnosti dočekano s oštrim osudama.
U svom obraćanju Havić je podsjetio da je Hrnjić politički afirmisan uz podršku krajiških političkih aktera, među kojima je naveo Halila Bajramovića i bivšeg gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića, s namjerom da „Krajina ima svog čovjeka u Sarajevu“.
Ipak, tvrdi da je nakon imenovanja za ministra Hrnjić promijenio politički kurs i distancirao se od ljudi koji su ga politički izgradili. Havić je dalje ocijenio da Hrnjić danas djeluje kao „tranzistor politike federalnog ministra Vojin Mijatović", te je naglasio da se jasno i nedvosmisleno ograđuje od takvog pravca djelovanja.