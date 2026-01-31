Rasulo u NiP-u u Krajini: Vijećnik iz Bihaća se ogradio od ministra Hrnjića, kaže da se pretvorio u tranzistor Vojina Mijatovića

Gradski vijećnik stranke Narod i pravda u Bihaću Sanel Havić na sjednici Gradskog vijeća javno se ogradio od istupa i politike svog stranačkog kolege i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Kemal Hrnjić, poručivši da to „nije politika Naroda i pravde koju on zastupa pred građanima Bihaća“.

Havić je naveo da su posebno problematični nedavni istupi ministra Hrnjića na društvenim mrežama, koje smatra neprimjerenim i štetnim za politički dijalog u gradu. Osvrnuo se i na javnu polemiku ministra Hrnjića, ističući da je izjava u kojoj se tvrdi da „vladajući u Bihaću riču na Sarajevo“ uvredljiva i nedostojna javne funkcije.