Video / Osveta nepodobnim medijima: Pogledajte trenutak kada je BH Telecom ukinuo Hayat sa Moje TV

Korisnici Moje TV, kablovskog operatera BH Telecoma, koji je u vlasništvu Federacije BiH, više neće moći gledati TV Hayat.
SRAMOTNO
Ukinut program Hayata. Screenshot
Tačno u pomoć je kompanija koju vodi NiP-ov Amel Kovačević, inače blisak Elmedinu Konakoviću, odlučila da ukine signal s jedne od najgledanijih domaćih televizija i to dok je trajala "Vrata Balkana".
- Poštovani korisnici, BH Telecomu je uskraćeno pravo na nekomercijalnu distribuciju ovog kanala - pisalo je na ekranu.
BH Telecom je tražio od Hayata da raskinu ugovor s posredničkom kompanijom VIP Team iz Portugala i da pristanu na to da se njihov program emitira besplatno, iako BH Telecom uredno plaća brojne kanale iz regiona.
Sasvim je jasno da je ovo dio političkog obračuna NiP-a s Hayatom, jer se nisu prilagodili njihovom utjecaju.
- Znam da je Uprava poslala upute svim svojim direkcijama i Call-centrima o načinu kako da komuniciraju s publikom, s pretplatnicima. Rade to na način da zastrašuju pretplatnike, da ne mogu raskinuti ugovore, da postoje penali. Vi čim u startu kažete: 'Morate ispoštovati penal', ljudi se prepadnu. Ne znaju šta je penal, ne znaju koliko je to novaca. Nekome ako kažete: 'Sutra morate platiti 300 KM', to je jako puno novaca. Postoji pravna regulativa, nije to baš tako. Mi ćemo uraditi sve i već smo poduzeli korake da raznim tehničkim putevima dođemo do gledalaca koji će nastaviti pratiti naše programe, a koji će biti uskraćeni za ovo što trenutno imamo u Mojoj TV - rekao je ranije direktor TV Hayat Elvir Švrakić.