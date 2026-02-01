Video / Osveta nepodobnim medijima: Pogledajte trenutak kada je BH Telecom ukinuo Hayat sa Moje TV

Korisnici Moje TV, kablovskog operatera BH Telecoma, koji je u vlasništvu Federacije BiH, više neće moći gledati TV Hayat.

Tačno u pomoć je kompanija koju vodi NiP-ov Amel Kovačević, inače blisak Elmedinu Konakoviću, odlučila da ukine signal s jedne od najgledanijih domaćih televizija i to dok je trajala "Vrata Balkana".

- Poštovani korisnici, BH Telecomu je uskraćeno pravo na nekomercijalnu distribuciju ovog kanala - pisalo je na ekranu.

BH Telecom je tražio od Hayata da raskinu ugovor s posredničkom kompanijom VIP Team iz Portugala i da pristanu na to da se njihov program emitira besplatno, iako BH Telecom uredno plaća brojne kanale iz regiona.