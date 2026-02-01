Dodik: Muslimani su uradili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji

Lider SNSD-a Milorad Dodik gostujući na RTRS-u izjavio je kako je njego glavni cilj - nezavisna Republike Srpska.

Kako kaže, taj cilj nije nestao i do tog cilja želi da dođe kroz miran politički proces koristeći međunarodni tajming koji se stvara.

- Bit ću nezadovoljan ako propustimo tajming za naše konačne odluke o tome - naveo je Dodik.

On je kazao da "želi da oslobodi Republiku Srpsku pritisaka, dodajući da nije čovjek koji odustaje i da nastoji da se bori za svoje ciljeve".

- Ne pristajem na bošnjačku dominaciju Bosnom i Hercegovinom i na podaništvo na koje pristaje opozicija u RS-u.