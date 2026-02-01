Dodik: Muslimani su uradili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji

Lider SNSD-a Milorad Dodik gostujući na RTRS-u izjavio je kako je njego glavni cilj - nezavisna Republike Srpska.
Kako kaže, taj cilj nije nestao i do tog cilja želi da dođe kroz miran politički proces koristeći međunarodni tajming koji se stvara.
- Bit ću nezadovoljan ako propustimo tajming za naše konačne odluke o tome - naveo je Dodik.
On je kazao da "želi da oslobodi Republiku Srpsku pritisaka, dodajući da nije čovjek koji odustaje i da nastoji da se bori za svoje ciljeve".
- Ne pristajem na bošnjačku dominaciju Bosnom i Hercegovinom i na podaništvo na koje pristaje opozicija u RS-u.
Mi znamo šta su napori muslimana u BiH. Znamo da su uradili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji, rekao je on i dodao:
-Ako smo glupi, pristat ćemo da nam se desi ono što hoće, ispast ćemo naivni i blesavi, a onda ne zaslužujemo svoju republiku - kazao je.
Govoreći o posjeti Mađarskoj i susretu sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom, Dodik je rekao da "Mađarska ima najviše razumijevanja za Balkan i da s pravom može da se bavi ovim područjem, za razliku od skandinavskih zemalja koje to i dalje pokušavaju, a nemaju osnova".
Kada je riječ o posjeti Izraelu, Dodik je rekao da "Izrael razumije poziciju Republike Srpske, dodajući da je sa premijerom Benjaminom Netanjahuom razgovarao o svim pitanjima".