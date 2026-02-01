Izetbegović: Potrebna je zajednička akcija bez pokušaja ičije dominacije

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je danas da zabrinjavajući razvoj odnosa i prilika u svijetu, na Balkanu i u samoj Bosni i Hercegovini stvara prostor za razvoj najteže postdejtonske političke, sigurnosne i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini.

Po njegovim riječima, pravo jačega potiskuje međunarodno pravo i urušava autoritet međunarodnih institucija, brutalni ratovi istiskuju ulogu diplomatije, manji i slabiji narodi i države prestaju biti akteri i postaju objekti u dogovorima jakih.

- Slični trendovi prijete Balkanu, gdje se jači ubrzano naoružavaju, militariziraju, pokazuju sve jasnije paternalističke pretenzije, miješaju se u unutrašnje odnose susjednih zemalja i sve otvorenije podržavaju dovršetak ratnih ciljeva koje nisu postigli u periodu 1992-1995. godina - kazao je Izetbegović na pres-konferenciji prije sesije "Kruga 99" o temi "Pravci izlaska iz krize u BiH", na kojoj je on uvodničar.

Po njegovim riječima, u BiH svjedočimo opštem zastoju, svakodnevnim blokadama, permanentnom konfliktu koji je već doveo do stagnacije privrede i prijeti teškom sigurnosnom krizom.

Kaže kako su ekonomija, politika i sigurnost, stabilnost neodvojivo povezani.

- Problem i katastrofa u bivšoj nam Jugoslaviji je krenula sa padom ekonomije. Dakle, pad ekonomije je vodio padu države. Podsjećam na 2014. u BiH, na iznenadnu eksploziju bunta naroda, paljevinu zgrada vladinih, paljevinu zgrade Predsjedništva. Te stvari se ne smiju ponoviti. U krhkoj Bosni i Hercegovini one mogu voditi u veoma loše scenarije - smatra predsjednik SDA.

Ocijenio je da je mandat 2022-2026. propao, "donio je nazadak".

- Godine koje su za nama nisu 'pojeli skakavci', upropastili su ih neodgovorni i nesposobni političari. Ukoliko se ne promijene akteri ili se ne promijene njihove politike i odnos prema zemlji i narodu, ući ćemo u sumornu, nezaustavljivu, silaznu spiralu daljnjeg slabljenja ekonomije, zaduživanja, slabljenja podrške međunarodne zajednice, slabljenja države, slabljenja i starenja nacije - kazao je Izetbegović.

Dodao je da će naša budućnost biti Bosna i Hercegovina - zemlja staraca, siromašnih staraca.

Prije 20 godina smo, kazao je on, imali šansu da jednim dogovorom, jednim aktom, Aprilskim paketom ustavnih promjena, usmjerimo zemlju u pravom smjeru.

- To danas, u ovom odnosu snaga, nažalost, nije moguće. Nema čarobnog štapića, nema revolucije. Moguća je pozitivna evolucija odnosa, sazrijevanje i zajednički napor koji će nas izvući iz blata u kojem se nalazimo i u koje sve dublje tonemo. Potrebna je svijest svih bitnih aktera o stanju u kojem se nalazimo. I srpskih političara. Tonemo, a Republika Srpska je već potonula dublje od Federacije BiH - smatra Izetbegović.

Po njegovim riječima, potrebna je zajednička akcija bez pokušaja ičije dominacije.

Izetbegović ističe da dominirati može samo vladavina zakona i mora dominirati vladavina zakona.

- Dakle, ekonomija, sigurnost i politika su usko povezane. Danas izlažem svoje viđenje, odnosno viđenje Stranke demokratske akcije, izlaska iz krize koji se svodi na sinergiju upravo ova tri faktora - kazao je Izetbegović.