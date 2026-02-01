Obilježena 102. godišnjica smrti Alekse Šantića

Davanjem spomena i polaganjem cvijeća na grobu Alekse Šantića na pravoslavnom groblju Bjelušine, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo (SPKD) "Prosvjeta" Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo (SPKUD) "Gusle" obilježili su 102. godišnjicu smrti ovog velikog mostarskog pjesnika.

Aleksa Šantić preminuo je 2. veljače 1924. godine, a starješina Saborne crkve u Mostaru Duško Kojić istaknuo je kako je važno i dalje ga se svakodnevno sjećati kako u ovom gradu tako i širom svijeta, jer je to čovjek koji je znao da grad ne čine zgrade i ulice, nego ljudi.

- Šantić se trudio svojom poezijom doći do svakog srca i da svako srce učini toplim i dao nam najbolji primjer kako se svim srcem može voljeti svoje, a ne mrziti ono što je tuđe i drugačije. Danas se sjećamo toga i pokušavamo prenijeti tu njegovu poruku - kazao je Kojić.

Predsjednica SPKD-a "Prosvjeta" Gradski odbor Mostar Sanja Bjelica Šagovnović naglasila je kako čuvajući Šantića čuvamo sjećanje na cijelu epohu i sjajne ljude i generacije koji su bili nositelji kulturne i nacionalne misli u Mostaru.

- Šantić nije bio samo veliki pjesnik, on je bio nositelj kulturne i nacionalne misli, nositelj tolerancije i ujedinitelj, čovjek kojeg je volio čitav grad. On je preminuo prije 102 godine, a njegova sahrana i danas se prepričava jer je na tom sprovodu bilo više ljudi nego što je Mostar tada imao stanovnika, a to samo govori koliko je Šantić bio voljen - kazala je Bjelica Šagovnović.

Predsjednik SPKUD-a "Gusle" Radislav Tubić kazao je kako se sjećanjem na ovog pjesnika pokušava dovesti Mostar i cijelu Hercegovinu u neko vrijeme koje je bilo sigurno i kvalitetno, te istaknuo kako trebamo gledati jedni na druge.

Obilježavanje godišnjice Šantićeve smrti nastavlja se u ponedjeljak, 2. veljače, u Muzeju Saborne crkve (Vladičanski dvor), projekcijom dokumentarnog filma "Vek prođe, a što te nema" u režiji Dragana Milića i Dragana Veličkovića. Program počinje u 19 sati.