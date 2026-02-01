Nakon gašenja na Moja TV: Evo na koji način građani mogu gledati Hayat

Korisnici Moje TV, kablovskog operatera BH Telecoma, koji je u vlasništvu Federacije BiH od sinoć ne mogu gledati TV Hayat.

Ipak, danas je Hayat na svom portalu obavijestio njihove gledatelje, na koji način mogu drugim putem gledati njihov televizijski sadržaj. Kako su naveli, program Hayata moguće je pratiti putem antene, televizijskih operatera ili interneta, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti i lokacije korisnika.