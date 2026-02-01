Forto naredne sedmice u Briselu, tražit će se rješenje za profesionalne vozače

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto boravit će naredne sedmice u Briselu gdje će se sastati s predstavnicima institucija Evropske unije.

U okviru posjete, planirani su sastanci s predstavnicima Generalne direkcije za proširenje i Istočno susjedstvo (DG ENEST), Generalne direkcije za unutrašnje poslove (DG HOME) i Generalne direkcije za mobilnost i transport (DG MOVE) Evropske komisije, na kojima će biti razgovarano o pitanjima vezanim za boravak i rad profesionalnih vozača, primjenu schengenskih pravila, kao i mogućnost operativnih i dugoročnih rješenja ovog pitanja u okviru evropskе pravnе regulative.

Također, ministar će u utorak učestvovati na zajedničkom sastanku resornih ministara Zapadnog Balkana s predstavnicima Evropske komisije s ciljem što hitnijeg iznalaženja rješenja problema profesionalnih vozača, najavljeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Ministar Forto će se sastati i s predstavnicima Evropskog parlamenta, uključujući članove Odbora za transport i turizam te delegacijom za odnose EU s Bosnom i Hercegovinom.