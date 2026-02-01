Šerif Špago o gašenju Hayata na Mojoj TV: Ako je i od Trojke, previše je...

Šerif Špago, predsjednik Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, komentirao je za „Avaz“ odluku BH Telecoma da sa platforme Moja TV isključe program TV Hayat, kao i drugih.

-Ako je i od Trojke, previše je…sve ono čega su se dotakli u ove tri godine napravili su haos i doveli do katastrofalnog stanja.

Gašenje Hayata i drugih TV stanica sa platforme Moja TV je samo dokaz da Trojki i njenim kadrovima odgovaraju samo TV kuće i mediji koji, kako Konaković prije izvjesnog vremena reče “podržavaju politike Trojke” - kaže Špago za "Avaz".