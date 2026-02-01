Šerif Špago o gašenju Hayata na Mojoj TV: Ako je i od Trojke, previše je...

Šerif Špago, predsjednik Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, komentirao je za „Avaz“ odluku BH Telecoma da sa platforme Moja TV isključe program TV Hayat, kao i drugih.
-Ako je i od Trojke, previše je…sve ono čega su se dotakli u ove tri godine napravili su haos i doveli do katastrofalnog stanja.
Gašenje Hayata i drugih TV stanica sa platforme Moja TV je samo dokaz da Trojki i njenim kadrovima odgovaraju samo TV kuće i mediji koji, kako Konaković prije izvjesnog vremena reče “podržavaju politike Trojke” - kaže Špago za "Avaz".
Neshvatljivo je, ističe, da se sa platforme Moja TV, Javnog preduzeća BH Telecom, ukida program jedne od najgledanijih TV stanica u BiH, Hayata, čiji su programski sadržaji prepoznati u cijeloj BiH i dijaspori.
- Imajući u vidu sve ono što se dešava oko BH Telecoma i planiranih sumnjivih akvizicija - kupovine Telemacha enormnim zaduženjem ovog javnog preduzeća u vlasništvu građana Federacije BiH, nije isključeno da možda imaju i druge agende oko BH Telecoma, jer je neminovno da će zbog ovog postupka Uprave BH Telecoma veliki broj korisnika otkazati usluge Moje TV, čime se smanjuje i vrijednost BH Telecoma.
Ako su lideri Trojke i njihovi kadrovi mislili da će ovakvim postupkom spriječiti da istina o njihovim katastrofalnim rezultatima dođe do građana, pogriješili su jer ukidanje Hayata i drugih TV stanica sa platforme Moja TV je postupak koji će im se vratiti kao bumerang - zaključuje Špago za "Avaz".