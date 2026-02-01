Gradonačelnica Zavidovića: Sutra otkazujem pretplatu na Moja TV, Trojka nadmašila samu sebe

- Nažalost, „Trojka“ je uspjela napraviti potpuni haos i štetu svima – BH Telecomu, domaćoj televiziji Hayat i korisnicima usluge. BH Telecom će izgubiti prihode i na vrijednosti. Postat će lagan plijen za preuzimanje. Domaća televizija Hayat neće dobiti naknadu za program koji proizvodi, mada strane TV dobijaju, što je dodatni paradoks.

A, korisnicima usluge, tj. građanima, se na ovaj način čini najveća šteta. Uskraćeni su za programe svoje omiljene domaće televizije koju neće moći gledati. Veliki broj njih će se odlučiti prije ili kasnije na otkazivanje usluge Moja TV što će predstavljati smanjenje prihoda BH Telecomu. Ovo će u konačnici značiti smanjenje dobiti, a time i dividende koja pripada dioničarima. Najveći dioničar je Federacija BiH. Posljedično, imat ćemo situaciju u kojoj će građani Federacije BiH kao većinski vlasnici BH Telecom dobivati manje novca kroz dividendu i sve manje će biti zainteresirani za ovu kompaniju koja pripada svima.

Ne znam zašto to niko jasno i glasno ne kaže, ali pošto se kod nas sve dijeli na troje, tako i u svemu ovome može se jasno primijetiti da Bošnjaci kao većinski narod, trpe i u ovoj situaciji najveću štetu. „Trojka“ je po mom mišljenju ovdje „nadmašila“ samu sebe. Politički posmatrano, probosanske snage će morati istrpiti još jedan udar, onaj medijski. Medijski posmatrano, BH Telecom je na velika vrata uveo posebnu vrstu cenzure koja bi se mogla ukratko svesti na sljedeći princip: ne sviđaš mi se – ugasim te. Well done „Trojka“, kao što sam već napisala, ovaj put ste nadmašili sami sebe - navela je.