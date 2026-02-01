Holandski umjetnik, pisac i režiser Nik Teunisen za "Avaz": Važnije je nego ikad ispričati priču o Bosni i njenoj borbi za čovječanstvo

Nik Teunisen (Nick Teunissen) je holandski umjetnik, pisac, kolumnista, politički komentator, režiser i glumac. Rođen je 1982. godine u Amsterdamu i imao je samo 13 godina kada je počinjen genocid u Srebrenici. Njegova ljubav prema Bosni rezultirala je i međunarodnom predstavom „One Way Ticket“ kao i knjigom „Tražeći Esmira“, koju je napisao nakon što je vidio fotografiju mladića Esmira Mujčića, ubijenog u srebreničkom genocidu, te odlučio potražiti njegovu porodicu. Knjiga je do sada objavljena na tri jezika.

Bosanska porodica

Teunisen za „Avaz“ govori zašto je BiH njegova druga domovina, kako je Srebrenica ostavila dubok trag u njegovom životu, te kako vidi situaciju u BiH danas.

Brojni građani su napustili ili napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a Vi ste odlučili doći u Sarajevo. Šta Vas je navelo na takvu odluku?

- Većina moje bosanske porodice porijeklom su iz Sarajeva, Višegrada i Srebrenice. Tokom godina, prihvatili su me kao jednog od svojih i duboko su na mene utjecali svojim životima i pričama. Njihova prošlost, posebno njihova iskustva tokom rata, pokazala mi je koliko su Bosanci jaki. Preživjevši ove strahote, izašli su iz svega toga i dalje kao duboko brižni ljudi koji, prije svega, vole, a ne mrze. Za mene to predstavlja pravi duh Bosne. Njihova upornost i duhovna snaga su nešto čemu se duboko divim i što smatram pravom dušom evropskog humanizma.

Dok živimo u vremenu u kojem se fasada kolektivnog Zapada ruši, svijet je konačno u stanju u potpunosti shvatiti diplomatske i političke mehanizme ovog zla koje je haralo Bosnom tokom 90-ih. Biti tako blisko povezan s ljudima koji su se borili protiv ove banalnosti zla i koji su se zauzeli za čovječanstvo, čini me izuzetno sretnim. Kao umjetnik, osjećam se obaveznim da podržim njihovu borbu protiv nepravde. U mnogo čemu, bosanska svijest je u suprotnosti s bezdušnošću režima moje vlastite zemlje rođenja. Ona je skliznula u kukavičluk podržavanja genocida i aparthejda, čije se porijeklo može pratiti sve do bosanskog genocida.

Srebrenica je ostavila poseban trag na Vašem umjetničkom radu, a zapravo i na cijelom Vašem životu. Šta Vas pokreće da istrajete u očuvanju istine od zaborava?

- Kao dijete, imao sam mnogo bosanske djece izbjeglica koja su pohađala nastavu u mojoj srednjoj školi. Dok je rat bjesnio, postali smo bliski prijatelji. Njihove lične priče često su bile u suprotnosti sa slikama i izvještajima koje bismo vidjeli na holandskoj televiziji i čitali u novinama. Kao djeca, jednostavno nismo mogli shvatiti razlike između onoga što se čulo i onoga što se izvještavalo. To nas je potpuno zbunjivalo i baš kao što su to učinili vama kao Bosancima, izdalo je i nas kao djecu. S druge strane, to je mnogima od nas pomoglo da otkrijemo predrasude koje su postojale u mainstream medijima. Ukratko, veliki dio propagande Slobodana Miloševića je direktno kopiran i distribuiran širom naše zemlje. Danas su ovi narativi duboko ukorijenjeni u holandskom društvu. Srpski nacionalistički priručnik utro je put svom pandanu cionizmu, koji je sada u srcu holandske vlade. Na njenom čelu je ultranacionalistički političar Gert Vilders (Geert Wilders).

On je jednostavno kopirao Miloševićevu ideološku teoriju, preimenovao njen retorički stub nekom novom rasističkom semantikom i promijenio njen duhovni centar iz Beograda u Tel Aviv. Budući da veliki dio holandskog društva glasa za njegov fašizam, potrebno je to suprotstaviti istini, pričajući pravu priču. Onu koja se tako đavolski gura pod tepih. Ne samo Srebrenica, već i Sarajevo, Višegrad... Srećom, mnogi mladi Holanđani vide dalje od vela dezinformacija. Uz pomoć društvenih mreža, zaobilaze korporativne medije i počinju sami istraživati. Stoga je važnije nego ikad ispričati priču o Bosni i njenoj borbi za čovječanstvo. Posebno u svjetlu nedavnih svjetskih događaja.

Podjela vlasti

Kako vidite situaciju u BiH danas? Posebno uporne pokušaje političara da revidiraju historiju i pretvore ratne zločince u heroje?

- Iz društvene perspektive, snažno vjerujem u bosanski narod i njegovu budućnost. Njihova historija pokazuje nastavak mira, intelekta i ljubavi prema čovječanstvu. Suprotno svim historijskim i nedavnim narativima propagandnih mašina. Iz političke perspektive, nedavni politički događaji su na najnižem nivou ikada. Općenito, smatram Dejtonski mirovni sporazum diplomatskom gnusobom pred Bogom i ljudima. To je izdaja stoljetne multietničke tradicije Bosne i direktna nagrada ratnim zločincima, s pola zemlje za njihov genocid. Podijelio je Bosnu po etničkim i vjerskim linijama i učvrstio strukturu aparthejda koja traje već 30 dugih i mučnih godina.

De facto, držeći bosanski narod kao taoca i navodeći ga na lažno uvjerenje da je sve nekako “njihova vlastita krivica”. U kombinaciji s politikama pomirenja euroatlantske zajednice, struktura se održava slabom. Omogućava različitim posrednicima da naknadno zloupotrebljavaju svoj utjecaj kako bi iskorištavali zemlju. Američka vlada je najveći predator. Ona smanjuje aranžman podjele vlasti kako bi koristila svojim interesima. Izgradnja plinovoda je primjer toga. Bosna je njihova postkolonijalna imovina. Njihovo smirivanje lokalnih političkih nasilnika, poput ukidanja sankcija ili bliske saradnje s bivšim eksploatatorima robovskih radnika u koncentracionim logorima, pokazuje da pravi interes za društvo nije na listi. Nisam pesimista. Trenutna promjena u geopolitici mogla bi lako napraviti ogromnu razliku u narednim godinama. Ne nužno nagore, a Bosna ima mnogo intelektualnog kapitala da to iskoristi.

Kako je radio pokojni Lord Pedi Ešdaun

Oštro ste kritizirali Evropu zbog njenog stava prema BiH. Šta joj konkretno zamjerate?

- Rat u Bosni je uglavnom bio evropska izdaja. Mehanizmi koji su instalirani nakon rata, poput Ureda visokog predstavnika, nakratko su korišteni za pokretanje pravog liberalnog društva zasnovanog na građanima, s dobrim i profesionalnim diplomatama na čelu, kao što je pokojni Lord Pedi Ešdaun (Peddy Ashdown). Njihov rad doveo je do pobjeda obnovljenih bosanskih građana na Evropskom sudu za ljudska prava 2009. godine, proglasivši Dejton direktno diskriminirajućim prema vlastitim građanima. Kasniji visoki predstavnici nisu učinili ništa da to implementiraju, obično uz mantru “prvo biste trebali glasati da nacionaliste izbacite”.

Nešto što se politički ne može učiniti unutar same podjele vlasti, što lišava najmanje 400.000 ljudi bilo kakvog stvarnog političkog utjecaja. Evropa stoji po strani i sve to ponovo posmatra sa ugodne udaljenosti, iako ima Bonske ovlasti da to pogura naprijed. Uz to, neliberalni izborni udar njemačkog diplomate Kristijana Šmita (Christian Schmidt) u ime HDZ-a doveo je sve do najniže tačke. U međuvremenu, Evropa čini sve da umiri grabežljivog susjednog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovog litija i oružja, uprkos tome što je Srbiju pretvorio u Bjelorusiju Balkana, njegovom hibridnom ratovanju u Bosni i napadima na Kosovo. Da ne spominjemo evropsku podršku miješanju hrvatskih nacionalista u Bosnu i ponovno rasplamsavanje zajedničkog zločinačkog poduhvata Herceg Bosne.