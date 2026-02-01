Ugledna Bosanka se spominje u Epstinovim fajlovima: "Šaljem fotografije djevojaka koje će doći, imaju od 23 do 28 godina"

U milionima novih dosjea koji se odnose na seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina, a koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD-a, nalazi se i ime jedne Bosanke. Riječ je o Sani Alajmović, uspješnoj poduzetnici iz Švedske, koja je rođena u Olovu, piše Istraga.ba.

Ime Sane Alajmović spominje se u 53 fajla iz Epsteinove arhive objavljena na stranici američkog Ministarstva pravde. Radi se o e-mail prepiskama iz 2012. godine, u kojima Alajmović sa Epsteinom i njegovim najbližim saradnicima dogovara detalje njegovog dolaska u Stockholm.

U jednoj od objavljenih prepiski od 15.11.2012., Sana Alajmović piše Epstinu:

- Doručak sa profesorom Matijasom Uhlenom (kojeg si ranije upoznao u Njujorku) u 10.00 u Hotelu Anglais. Brunch sa BBB djevojkama u 13.00 u hotelu Kung Carl. Želiš li da ti dogovorimo još neke dodatne sastanke? Srdačno, Sana.”