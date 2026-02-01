Ugledna Bosanka se spominje u Epstinovim fajlovima: "Šaljem fotografije djevojaka koje će doći, imaju od 23 do 28 godina"

U milionima novih dosjea koji se odnose na seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina, a koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD-a, nalazi se i ime jedne Bosanke. Riječ je o Sani Alajmović, uspješnoj poduzetnici iz Švedske, koja je rođena u Olovu, piše Istraga.ba.
Ime Sane Alajmović spominje se u 53 fajla iz Epsteinove arhive objavljena na stranici američkog Ministarstva pravde. Radi se o e-mail prepiskama iz 2012. godine, u kojima Alajmović sa Epsteinom i njegovim najbližim saradnicima dogovara detalje njegovog dolaska u Stockholm.
U jednoj od objavljenih prepiski od 15.11.2012., Sana Alajmović piše Epstinu:
- Doručak sa profesorom Matijasom Uhlenom (kojeg si ranije upoznao u Njujorku) u 10.00 u Hotelu Anglais. Brunch sa BBB djevojkama u 13.00 u hotelu Kung Carl. Želiš li da ti dogovorimo još neke dodatne sastanke? Srdačno, Sana.”
U drugoj prepisci od 30.11.2012., Alajmović piše Epstinu:
- Dragi Jeffrey, u attachmentu pronađi rezimee i fotografije nekih od djevojaka koje će doći na sutrašnji brunch. Sve one su studirale na Stockholm School of Economics i starosti su od 23-28 godina. Poslat ću ti dodatne rezimee kada ih dobijem. Nadam se da će tvoje putovanje proći sigurno! Uz ljubazne pozdrave, Sana.”
Dan prije ove prepiske, 29. novembra, Epstinova izvršna asistentica Lesli Grof poslala je e-mail Sani Alajmović, u kojem piše:
- Jeffrey kaže da će biti dostupan za sastanak sa BBB djevojkama i Matiasom poslije 2 popodne u Stockholmu u subotu, 1. decembra. Nakon toga će se te večeri vratiti u Pariz.”
Sana Alajmović rođena je u Olovu. Kao petogodišnja djevojčica je 1992. godine sa porodicom izbjegla iz Bosne i Hercegovine u Švedsku, gdje i danas živi. Tamo je napravila uspješnu karijeru u oblasti biomedicine. Suosnivačica je i bivša direktorica kompanije “Sigrid Therapeutics” koja se bavi razvojem preparata za liječenje dijabetesa i mršavljenje. Od augusta 2025. je na mjestu izvršne direktorice poznate švedske kompanije “Enzymatica”.
Dobitnica je više nagrada za poduzetništvo. U augustu 2019. vodeći američki časopis za biološke nauke “BioSpace” uvrstio je Alajmović kao jedinu Evropljanku na listu deset vodećih mladih inovatora svijeta. Neko vrijeme je živjela i radila u New Yorku gdje je, kako sama navodi, pomagala švedskim preduzećima da se etabliraju u Sjedinjenim Državama.