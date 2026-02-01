Crnadak: Vlast mora imati odgovor na poskupljenja, a ne maglovitu priču o dva sastanka u SAD

Šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak kazao je da je od sutra skuplja struja u RS, a poslije toga će poskupiti i sve ostalo.

Poručio je da ozbiljna vlast mora imati odgovor, a ne maglovitu priču o "dva važna sastanka u SAD, koja se neće vidjeti".

- Odgovor je otvoreni rat protiv korupcije i vraćanje onoga što je oteto. Od sutra poskupljuje tzv „mrežarina“, što, prevedeno na srpski, znači da će računi za struju biti značajno veći. Skoro da ne postoji roba ili usluga na koju cijena električne energije ne utiče, pa će usljediti i mnoga druga poskupljenja. Odgovor vlasti na sve veće cijene i sve teži život stanovnika RS ne postoji i može ga obezbjediti samo nova struktura vlasti. Republika Srpska, otkako postoji, nije nikoga osudila za visoku korupciju i zato mora što prije objaviti otvoreni protiv korupcije i nelegalnog izvlačenja novca iz budžeta na svim nivoima.