Crnadak: Vlast mora imati odgovor na poskupljenja, a ne maglovitu priču o dva sastanka u SAD

Šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak kazao je da je od sutra skuplja struja u RS, a poslije toga će poskupiti i sve ostalo.
Poručio je da ozbiljna vlast mora imati odgovor, a ne maglovitu priču o "dva važna sastanka u SAD, koja se neće vidjeti".
- Odgovor je otvoreni rat protiv korupcije i vraćanje onoga što je oteto. Od sutra poskupljuje tzv „mrežarina“, što, prevedeno na srpski, znači da će računi za struju biti značajno veći. Skoro da ne postoji roba ili usluga na koju cijena električne energije ne utiče, pa će usljediti i mnoga druga poskupljenja. Odgovor vlasti na sve veće cijene i sve teži život stanovnika RS ne postoji i može ga obezbjediti samo nova struktura vlasti. Republika Srpska, otkako postoji, nije nikoga osudila za visoku korupciju i zato mora što prije objaviti otvoreni protiv korupcije i nelegalnog izvlačenja novca iz budžeta na svim nivoima.
Nova Vlada mora usvojiti nove zakone i pokazati punu političku zaštitu i podršku za slobodan rad hrabrih tužilaca, sudija i policajaca, koji su spremni da se bore za svoj narod i Republiku Srpsku. Plate, penzije, borački dodaci i sva druga primanja naših građana, kao i plate u privatnom sektoru, moraju biti veće i najveća laž režima je da ne može bolje od ovoga. Novac postoji. Naš narod treba da živi mnogo bolje, ali je to nemoguće jer se novac krade godinama, pljačkajući javna preduzeća, kroz lažne arbitraže, vijadukte, serdarove, opštinske vrtiće, sve moguće vrste javnih nabavki, otimajući svaku moguću marku iz javnih izvora. Ne možete povećati plate i penzije, kad dajete 500 miliona Prointerovoj grupaciji ili 300 miliona Serdarovu ili 120 Vijaduktu. Moraju se očistiti institucije, a posebno pravosuđe, država mora biti jača od kriminala i lopovluka. Crna Gora je u borbi protiv korupcije blokirala 65 miliona eura u bankama, a samo u nekoliko slučajeva više od 45 miliona u nekretninama i autima.
Mnogi ministri, direktori, predsjednici sudova, tužioci i drugi funkcioneri su u zatvoru. Ako može Crna Gora, zašto ne može Republika Srpska? Ako hoćemo da modernizujemo RS, da budemo napredno društvo, da brže gradimo puteve, da imamo bolje škole, vrtiće i bolnice, a da narod živi sa više blagostanja i dostojanstva, ovo je jedini put - naveo je Crnadak.