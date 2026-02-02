Meterolozi najavili snijeg: Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno prije podne. U jutarnjim satima lokalno će padati slab snijeg.

Smanjenje oblačnosti u Bosni u poslijepodnevnim i večernjim satima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

U noći na utorak vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C.

U Sarajevu prije podne oblačno. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -2°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 3°C.