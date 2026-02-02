Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala na brojnim dionicama u BiH

U većem dijelu Bosne pada slab snijeg koji se u dodiru s asfaltom topi i ne zadržava na kolovozu.

U nižim predjelima padavine su slabijeg intenziteta, dok su u višim planinskim predjelima izraženije. Kolovoz je pretežno mokar u Bosni, dok su u Hercegovini ceste uglavnom suhe.

Smanjena vidljivost

Vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle, posebno u kotlinama, uz riječne tokove te na pojedinim dionicama u višim predjelima.

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje su prisutni na sljedećim dionicama: Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Kupres, Bradina-Konjic-Jablanica, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

Dodatno, na putevima Šuica-Livno, Glamoč-Priluka i Sarajevo-Rogatica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz, navode u izvještaju BIHAMK-a.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.